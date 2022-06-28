У Конгресі США прокоментували ініціативу постачати Україні газ за ленд-лізом — Finance.ua

У Конгресі США прокоментували ініціативу постачати Україні газ за ленд-лізом Вчора 08:38 — Енергетика

У Конгресі США прокоментували ініціативу постачати Україні газ за ленд-лізом

США розуміють проблеми та побоювання України, що виникли на тлі підготовки до нового опалювального сезону, та готові до сприяння. Але зазначають, що доставити газ в Україну непросто.

Сенатор США від штату Меріленд, демократ Бен Кардін розповів Новини.Live, що першим питанням порядку денного, в цьому випадку, є питання безпеки.

«Ми визнаємо, що цієї зими в Україні існує гостра потреба в енергії, в газі, а також наявна проблема з ланцюжком поставок у Європі, який не хоче залежати від російського газу. Тож це невідкладна ситуація, ми це розуміємо», — зазначив він.

Кардін наголосив, що в США достатньо зрідженого природного газу. Завдання полягає в тому, щоб доставити його до України у такий спосіб, щоб задовольнити енергетичні потреби країни.

«Це складна ситуація, оскільки об’єкти (термінали зрідженого газу. — Ред.) розташовані на морі, і є питання безпеки, тому існує проблема постачання в Україну. Вона більш серйозна, ніж необхідність прискорених повноважень щодо ленд-лізу, але ми дивимося, як ми можемо задовольнити цю потребу», — додав Кардін.

Уряд України доручив накопичити до опалювального сезону 19 млн кубометрів газу. На сьогодні додатково країні потрібно імпортувати 5,8 млрд кубів, на це необхідно 8 млрд доларів.

Як повідомляло видання Foreing Policy , директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, перебуваючи у Вашингтоні, зробив американцям пропозицію укласти угоду про газовий ленд-ліз.

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