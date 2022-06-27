Нафтове та газове ембарго проти росії необхідні «ще на вчора», — ОП — Finance.ua

Нафтове та газове ембарго проти росії необхідні «ще на вчора», — ОП Вчора 15:13 — Енергетика

Нафтове та газове ембарго проти росії необхідні «ще на вчора», — ОП

Україна закликає міжнародних партнерів якнайшвидше запровадити газове ембарго проти росії та посилити обмеження на експорт російської нафти.

Про це повідомляє у Telergam керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, анонсовані обмеження на імпорт російського золота від країн G7 коштуватимуть росії $19 млрд на рік, і це гарні новини, проте ефективнішим було б газове ембарго.

«Але значно більше росія отримує від експорту енергоресурсів. Газове ембарго та жорсткіші обмеження на експорт нафти необхідні „ще на вчора“. Потрібно рухатися у цьому напрямку», — наголосив Єрмак.

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Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден анонсував, що разом із іншими світовими лідерами на саміті G7 у німецькій Баварії, що розпочався в неділю, оголосить про заборону на імпорт золота з росії.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN повідомляв, що запровадження заборони на імпорт російського золота, що є другою за обсягами статтею прибутків рф після енергоносіїв, позбавить кремль можливості отримувати $19 мільярдів на рік.

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