Нафтове та газове ембарго проти росії необхідні «ще на вчора», — ОП — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нафтове та газове ембарго проти росії необхідні «ще на вчора», — ОП

Енергетика
89
Нафтове та газове ембарго проти росії необхідні «ще на вчора», — ОП
Нафтове та газове ембарго проти росії необхідні «ще на вчора», — ОП
Україна закликає міжнародних партнерів якнайшвидше запровадити газове ембарго проти росії та посилити обмеження на експорт російської нафти.
Про це повідомляє у Telergam керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
За його словами, анонсовані обмеження на імпорт російського золота від країн G7 коштуватимуть росії $19 млрд на рік, і це гарні новини, проте ефективнішим було б газове ембарго.
«Але значно більше росія отримує від експорту енергоресурсів. Газове ембарго та жорсткіші обмеження на експорт нафти необхідні „ще на вчора“. Потрібно рухатися у цьому напрямку», — наголосив Єрмак.
Читайте також
Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден анонсував, що разом із іншими світовими лідерами на саміті G7 у німецькій Баварії, що розпочався в неділю, оголосить про заборону на імпорт золота з росії.
Також державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN повідомляв, що запровадження заборони на імпорт російського золота, що є другою за обсягами статтею прибутків рф після енергоносіїв, позбавить кремль можливості отримувати $19 мільярдів на рік.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.