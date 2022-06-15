Через ембарго росія щодня недоотримує від продажу нафти та газу 220 млн євро — Finance.ua

Через ембарго росія щодня недоотримує від продажу нафти та газу 220 млн євро

Через нафтове та газове ембарго Заходу щодня росія отримує збиток на суму 220 млн євро.

Про це йдеться у доповіді Центру досліджень енергії та чистого повітря (CREA).

Зазначається, що у травні росія заробляла на експорті енергоресурсів близько 880 млн євро на день проти 1,1 млрд євро у січні-лютому. З початку війни постачання російського газу до ЄС впало на 23%. У травні Європа купувала на 30% менше газу, ніж на рік раніше.

Головний покупець російського газу в ЄС — Німеччина скоротила імпорт цього палива з росії на 31%, а імпорт російської нафти Німеччиною знизився на 25%. При цьому Польща та Литва скоротили споживання російського газу на 70%.

Втрачаючи гроші в порівнянні з іншими постачальниками енергоресурсів, росія при цьому отримує за сировину більше, ніж на рік раніше. Навіть з урахуванням знижок експортні ціни на російські енергоресурси на 60% вищі, ніж у 2021 році.

При цьому Bloomberg зазначає , що дохід від експорту російської нафти та газу знизився більш ніж наполовину у травні у порівнянні з квітнем 2022 року.

Розрахунки Bloomberg показали, що доходи від нафти і газу у травні впали до 871 млрд рублів ($14,9 млрд) з 1,81 трильйона рублів у квітні, що було найвищим показником, принаймні за десятиліття, зазначає видання.

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