Через ембарго росія щодня недоотримує від продажу нафти та газу 220 млн євро — Finance.ua
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Через ембарго росія щодня недоотримує від продажу нафти та газу 220 млн євро

15.06.2022, 13:21Енергетика
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Через нафтове та газове ембарго Заходу щодня росія отримує збиток на суму 220 млн євро.
Про це йдеться у доповіді Центру досліджень енергії та чистого повітря (CREA).
Зазначається, що у травні росія заробляла на експорті енергоресурсів близько 880 млн євро на день проти 1,1 млрд євро у січні-лютому. З початку війни постачання російського газу до ЄС впало на 23%. У травні Європа купувала на 30% менше газу, ніж на рік раніше.
Головний покупець російського газу в ЄС — Німеччина скоротила імпорт цього палива з росії на 31%, а імпорт російської нафти Німеччиною знизився на 25%. При цьому Польща та Литва скоротили споживання російського газу на 70%.
Втрачаючи гроші в порівнянні з іншими постачальниками енергоресурсів, росія при цьому отримує за сировину більше, ніж на рік раніше. Навіть з урахуванням знижок експортні ціни на російські енергоресурси на 60% вищі, ніж у 2021 році.
При цьому Bloomberg зазначає, що дохід від експорту російської нафти та газу знизився більш ніж наполовину у травні у порівнянні з квітнем 2022 року.
Розрахунки Bloomberg показали, що доходи від нафти і газу у травні впали до 871 млрд рублів ($14,9 млрд) з 1,81 трильйона рублів у квітні, що було найвищим показником, принаймні за десятиліття, зазначає видання.
За матеріалами: Mind
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