ЄС схвалив п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро — Finance.ua

ЄС схвалив п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро Вчора 16:13 — Казна та Політика

ЄС схвалив п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро

Рада ЄС схвалила п’ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро. Загальна сума підтримки в протистоянні російській агресії досягла 2,5 млрд євро.

Про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель в Twitter

При цьому він зазначив, що ЄС продовжить підтримувати Україну.

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Нагадаємо, в травні глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС не допустять такої ситуації, при якій в України не залишиться військової техніки і озброєння.

Зазначимо, Єврокомісія запропонувала пакет фінансової допомоги Україні в розмірі 9 млрд євро ще навесні, потім його схвалили лідери країн-членів ЄС. Однак, за інформацією західних ЗМІ, у Німеччині блокують виділення цієї допомоги Україні. ФРН схвалила лише перший транш у розмірі 1 млрд, кошти від якого повинні бути виплачені Україні до кінця липня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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