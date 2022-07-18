ЄС схвалив п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро — Finance.ua
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ЄС схвалив п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро

Казна та Політика
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ЄС схвалив п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро
ЄС схвалив п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро
Рада ЄС схвалила п’ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро. Загальна сума підтримки в протистоянні російській агресії досягла 2,5 млрд євро.
Про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель в Twitter.
При цьому він зазначив, що ЄС продовжить підтримувати Україну.
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Нагадаємо, в травні глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС не допустять такої ситуації, при якій в України не залишиться військової техніки і озброєння.
Зазначимо, Єврокомісія запропонувала пакет фінансової допомоги Україні в розмірі 9 млрд євро ще навесні, потім його схвалили лідери країн-членів ЄС. Однак, за інформацією західних ЗМІ, у Німеччині блокують виділення цієї допомоги Україні. ФРН схвалила лише перший транш у розмірі 1 млрд, кошти від якого повинні бути виплачені Україні до кінця липня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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