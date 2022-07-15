ЄС пригальмував допомогу Україні на тлі побоювання газової кризи - Bloomberg — Finance.ua

ЄС пригальмував допомогу Україні на тлі побоювання газової кризи - Bloomberg Вчора 15:29 — Казна та Політика

ЄС пригальмував допомогу Україні на тлі побоювання газової кризи - Bloomberg

Європейський Союз відстає з виконанням своїх гучних обіцянок надати суттєвий пакет допомоги Україні, на тлі того, як блок стикається з перспективою серйозних економічних проблем удома.

Про це пише Bloomberg.

Майже два місяці тому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала направити Україні 9 мільярдів євро у вигляді екстрених кредитів. Поки що блоку вдалося домовитись лише про перший транш, який покриває дев’яту частину запропонованого пакеу.

Вступаючи в традиційно сонний літній період у Брюсселі, ЄС зіткнеться з новими викликами, оскільки примара повного припинення постачання російського газу та перехід до жорсткішої грошово-кредитної політики можуть підштовхнути регіон до другої рецесії за два роки, відзначажє видання.

Для України потреби нагальні. Щомісячний дефіцит бюджету на тлі війни сягає 5 мільярдів доларів. НБУ залишається найбільшим джерелом фінансування державного бюджету і все частіше тривожиться щодо меж своїх можливостей з надання готівки через держборг.

«Ми сподіваємося, що зможемо переконати всіх партнерів у тому, що Україна справді потребує цих коштів, і до кінця року ми отримаємо макрофінансову допомогу», — йдеться у заяві міністра фінансів України Сергія Марченка.

Міністрам фінансів ЄС у вівторок вдалося ж домовитися лише про кредит у 1 млрд євро для України як перший транш більшого пакету макрофінансової допомоги. Більшу частину пакету допомоги, який у принципі схвалили лідери ЄС у травні, було заблоковано на кілька тижнів через розбіжності між Єврокомісією та Німеччиною з приводу того, яка структура має бути у фінансування, пише видання.

Так, спочатку Німеччина намагалася переконати Єврокомісію надати гранти, а не кредити, аби полегшити борговий тягар України. Потім Берлін торгувався із виконавчою владою ЄС за умовами кредитів, відзначає видання.

За словами джерел, знайомих із перебігом дискусій, тупикова ситуація навряд чи буде вирішена до того, як Брюссель піде на літні канікули наприкінці липня.

Окрім того, кредит обсягом 1,5 млрд євро, наданий Європейським інвестиційним банком Києву, також залишається заблокованим, оскільки Єврокомісія потребує більшого обсягу гарантій у порівнянні зі стандартними операціями банку. Представник Єврокомісії заявив, що ЄС має переконатись, що зможе покрити збитки у разі дефолту України.

Економічні «хмари» над Європою можуть ускладнити дебати в найближчі місяці. Витрати на енергетичний перехід, заходи щодо пом’якшення зростання цін, потреби у військових витратах та підтримка України — все це конкурує за ресурси із виснажених національних фінансових буферів, попередив один з дипломатів ЄС.

Тим часом у Єврокомісії попереджають про ризик економічної втоми серед європейців.

Ситуація може стати ще гіршою, якщо росія перекриє газові крани до Європи. «Цей ризик став більшим, ніж просто гіпотетичним сценарієм, до якого нам потрібно підготуватися», — сказав єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні.

Окрім того, Європейська комісія також зобов’язалася у травні профінансувати більшу частину відновлення країни, яка, за оцінками уряду України, може коштувати 750 мільярдів доларів. Це може виявитися ще гострішою для ЄС дискусією, оскільки немає угоди про те, як зібрати кошти. Пропозиція Єврокомісії налякала деякі держави-члени, які побоюються величезних зусиль, необхідних для відновлення країни, та потенційних проблем із корупцією, кажуть люди, знайомі з обговоренням.

Вплив економічних наслідків війни тисне на уряди ЄС на тлі того, як вони починають турбуватися про ризик послаблення суспільної підтримки Києва в найближчі місяці у своїх країнах, особливо якщо енергоносії стануть дефіцитнішими та дорожчими, відзначає видання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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