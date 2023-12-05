Україна отримала від USAID арматуру для будівництва захисту енергооб'єктів — Finance.ua
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Україна отримала від USAID арматуру для будівництва захисту енергооб'єктів

Енергетика
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Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримало першу партію арматури для будівництва споруд другого рівня захисту об'єктів енергоінфраструктури за програмою, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це повідомляє пресслужба Агентства.
«Агентство відновлення отримає 20 тисяч тонн металу для будівництва споруд другого рівня захисту. Це захист від дронів та шахедів. Вже з березня поточного року навколо основної мережі Укренерго зводяться бетонні конструкції», — сказано в повідомленні.
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Загалом до другого рівня захисту відносяться 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях. Проєкт із забезпечення будівництва металом реалізує компанія Tetra Tech ES, яка є підрядником USAID в рамках підписаного раніше меморандуму про взаєморозуміння.
Компанія закуповує метал в українського виробника, а вже із виробництва він транспортується на будівництво. Перша партія вже застосовується на будівництві.
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«Отримуємо метал у якості благодійної допомоги. Це важливий внесок у захист енергетичної інфраструктури України та швидкого будівництва захисних споруд. Зараз відбувається доставка першої партії металу. На сьогодні отримали близько 5 тисяч тонн арматури, яку вже використовують при спорудженні антидронових захисних споруд у західних, центральних та південних регіонах», — заявила заступниця голови Агентства відновлення Валерія Іванова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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