Україна отримала від USAID арматуру для будівництва захисту енергооб'єктів — Finance.ua

Україна отримала від USAID арматуру для будівництва захисту енергооб'єктів Сьогодні 09:45 — Енергетика

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримало першу партію арматури для будівництва споруд другого рівня захисту об'єктів енергоінфраструктури за програмою, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє пресслужба Агентства.

«Агентство відновлення отримає 20 тисяч тонн металу для будівництва споруд другого рівня захисту. Це захист від дронів та шахедів. Вже з березня поточного року навколо основної мережі Укренерго зводяться бетонні конструкції», — сказано в повідомленні.

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Загалом до другого рівня захисту відносяться 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях. Проєкт із забезпечення будівництва металом реалізує компанія Tetra Tech ES, яка є підрядником USAID в рамках підписаного раніше меморандуму про взаєморозуміння.

Компанія закуповує метал в українського виробника, а вже із виробництва він транспортується на будівництво. Перша партія вже застосовується на будівництві.

«Отримуємо метал у якості благодійної допомоги. Це важливий внесок у захист енергетичної інфраструктури України та швидкого будівництва захисних споруд. Зараз відбувається доставка першої партії металу. На сьогодні отримали близько 5 тисяч тонн арматури, яку вже використовують при спорудженні антидронових захисних споруд у західних, центральних та південних регіонах», — заявила заступниця голови Агентства відновлення Валерія Іванова.

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