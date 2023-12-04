Україна та Італія співпрацюватимуть у сфері енергетичного переходу і ВДЕ — укладено меморандум
Міністерство енергетики України і Міністерство навколишнього середовища і енергетичної безпеки Італії домовилися співпрацювати у сфері енергетичного переходу і відновлюваних джерел енергії.
Відповідний документ підписали заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук і віце-міністр міністерства навколишнього середовища Італії Ванніа Ґава у межах Конференції ООН зі зміни клімату COP28, що триває у Дубаї.
«Зелений перехід і розвиток відновлюваної енергетики визначені одними з ключових завдань Енергетичної стратегії України до 2050 року, яку було презентовано міністром енергетики Германом Галущенком. Поглиблення співпраці у цих галузях з нашими італійськими партнерами має важливе значення для України, і ми раді сьогодні укласти відповідний меморандум», — зазначила Світлана Гринчук.
Сторони домовилися про співпрацю у сфері енергетичного переходу та ВДЕ. Зокрема під час повоєнного відновлення і відбудови України задля досягнення цілей декарбонізації всього енергосектору.
Меморандум передбачає співпрацю у таких сферах інтересів:
— передача технологій та розбудова потенціалу у секторі відновлюваної енергії та енергоефективності;
— обмін найкращими практиками та знаннями в енергетичному переході та інноваційних технологіях у процесі декарбонізації;
— прискорення розгортання та використання відновлюваного водню, екологічно чистого біогазу та біометану;
— посилення участі громадськості та обмін передовим досвідом в управлінні енергетичною системою, включно з редакцією Національного енергетичного та кліматичного планів (NECP).
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