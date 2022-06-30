Україна отримала $1,3 млрд гранту від США — Finance.ua
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Україна отримала $1,3 млрд гранту від США

Казна та Політика
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Україна отримала $1,3 млрд гранту від США
Україна отримала $1,3 млрд гранту від США
Україна отримала $1,3 млрд грантової допомоги від США у межах пакету фінансування бюджету у $7,5 млрд.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Twitter.
«Щойно отримали грант $1,3 млрд у межах пакету фінансування держбюджету $7,5 млрд. Дякуємо за оперативні рішення Світового банку, через механізм якого здійснено переказ», — написав Шмигаль.
Зазначимо, 8 червня, Україна отримала перший мільярд доларів з цього пакету допомоги.
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При цьому глава Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер вважає, що запланованої Вашингтоном допомоги у $7,5 млрд Києву не вистачить.
Справа в тому, що Україна змушена витрачати щомісячно до $5-6 млрд, аби «впоратися з війною».
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«Ми знаємо, що цих грошей ($7,5 млрд) не вистачить, ми знаємо, що надалі потрібна ще велика пряма бюджетна підтримка», — наголосила керівниця USAID.
У квітні Світовий банк прогнозував падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 45,1% порівняно з попереднім роком. Війна та викликане нею переміщення людей здатні суттєво позначитись на показниках бідності в Україні. Частка населення країни, яка живе за межею бідності (для країн із відповідними доходами цей поріг становить 5,5 долара на день), загрожує різко зрости — з 1,8 до 19,8 відсотка, попередив Світовий банк.
За матеріалами:
Finance.ua
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