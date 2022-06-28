Фінляндія надасть Україні додаткові 70 млн євро на гуманітарну допомогу та розвиток — Finance.ua

Фінляндія надасть Україні додаткові 70 млн євро на гуманітарну допомогу та розвиток
Фінляндія виділяє додаткові 70 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та співпрацю у сфері розвитку.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії.
Довгострокові проєкти розвитку передбачають співпрацю у сфері освіти, верховенства права, енергетики та кліматичної стійкості.
До цього з 24 лютого Фінляндія вже виділила для підтримки України близько 20 млн євро.
Як нагадують, окрім такої допомоги на двосторонньому рівні, Фінляндія надає Україні допомогу разом з іншими членами Євросоюзу — через механізм цивільного захисту ЄС, а також долучається до допомоги зброєю — на рівні ЄС через Фонд з підтримки миру та на двосторонній основі.
Близько 28 тисяч українців звернулися у Фінляндії за тимчасовим захистом.
На початку червня у Міноборони Фінляндії анонсували нову допомогу військового призначення для України, не розкриваючи деталі з міркувань безпеки.
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