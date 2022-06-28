Фінляндія надасть Україні додаткові 70 млн євро на гуманітарну допомогу та розвиток — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінляндія надасть Україні додаткові 70 млн євро на гуманітарну допомогу та розвиток

Казна та Політика
279
Фінляндія виділяє додаткові 70 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та співпрацю у сфері розвитку.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії.
Довгострокові проєкти розвитку передбачають співпрацю у сфері освіти, верховенства права, енергетики та кліматичної стійкості.
До цього з 24 лютого Фінляндія вже виділила для підтримки України близько 20 млн євро.
Як нагадують, окрім такої допомоги на двосторонньому рівні, Фінляндія надає Україні допомогу разом з іншими членами Євросоюзу — через механізм цивільного захисту ЄС, а також долучається до допомоги зброєю — на рівні ЄС через Фонд з підтримки миру та на двосторонній основі.
Близько 28 тисяч українців звернулися у Фінляндії за тимчасовим захистом.
На початку червня у Міноборони Фінляндії анонсували нову допомогу військового призначення для України, не розкриваючи деталі з міркувань безпеки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.