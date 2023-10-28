Україна опустилася на 89-те місце в рейтингу верховенства права — Finance.ua

Україна опустилася на 89-те місце в рейтингу верховенства права Сьогодні 21:19 — Казна та Політика

Україна опустилася на 89-те місце в рейтингу верховенства права

Україна посіла 89-те місце серед 142 країн у рейтингу верховенства права за 2023 рік, який складає Всесвітній проєкт правосуддя (WJP).

Про це інформує WJP.

У новому звіті Україна посіла 89-те місце із 142. Це на 13 позицій нижче, ніж у попередньому році. Тоді експерти віддали Україні 76-е місце в рейтингу верховенства права.

Читайте також Раді пропонують скасувати строки давності для розслідування корупційних злочинів під час війни

За регіональними показниками, Україна займає 9-те місце з 15 країн Східної Європи та Центральної Азії.

З таким самим показником, як і Україна, у списку ще 10 країн — Перу, В'єтнам, Домініканська Республіка, Гамбія, Беліз, Алжир, Бразилія, Індія, Таїланд та Суринам.

Загальний показник верховенства права в Україні за 2015 — 2023 років.

До першої п’ятірки увійшли Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція та Німеччина. рф у цьому рейтингу посіла 113-е місце, а білорусь — 104-е місце.

За даними звіту, право в Україні та світі продовжує еродувати. Це шостий рік поспіль, коли індекс вказує на глобальне зниження рівня верховенства права. Зокрема, цього року право знизилося в 59% досліджених країн, включаючи Україну.

Читайте також У Зеленського сказали, чи впливає корупція на військову допомогу Україні

WJP — це незалежна багатопрофільна організація, яка працює над створенням знань, підвищенням обізнаності та стимулюванням дій для просування верховенства права в усьому світі.

Ефективне верховенство права зменшує корупцію, бореться з бідністю та хворобами, а також захищає людей від великої та малої несправедливості. Це основа для спільнот справедливості, можливостей і миру, що лежить в основі розвитку, підзвітного уряду та поваги до основних прав.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.