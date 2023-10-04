Раді пропонують скасувати строки давності для розслідування корупційних злочинів під час війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Раді пропонують скасувати строки давності для розслідування корупційних злочинів під час війни

Казна та Політика
38
Раді пропонують скасувати строки давності для розслідування корупційних злочинів під час війни
Раді пропонують скасувати строки давності для розслідування корупційних злочинів під час війни
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, спрямований на покращення ефективності розслідування й притягнення до відповідальності за корупційні злочини.
Відповідний документ нині перебуває на розгляді профільного комітету.
Проєкт закону пропонує скасувати строки давності (притягнення до відповідальності) за корупційні злочини, вчинені під час повномасштабної війни з рф; скасувати строки досудового розслідування до моменту повідомлення про підозру.
Читайте також
У пояснювальній записці до проєкту закону вказується, що Єврокомісія рекомендуватиме розпочати перемовини щодо вступу України до ЄС за умови ефективної боротьби з корупцією, а для цього, наголошують нардепи, потрібні комплексні законодавчі зміни.
«Одним із фундаментальних питань для забезпечення невідворотності покарання за корупційні кримінальні правопорушення є визначення достатніх строків давності притягнення до кримінальної відповідальності», — зазначають автори документа.
Читайте також
Вказується, що законопроєкт також відповідає запитам суспільства.
«Продовження строків давності за корупційними правопорушеннями є важливим інструментом для забезпечення суспільного запиту на справедливість, так само і дотримання міжнародних стандартів і вимог. Враховуючи це, а також особливу нетерпимість до корупції під час повномасштабної війни з рф, законопроєкт пропонує встановити, що тяжкі та особливо тяжкі корупційні злочини, вчинені під час дії воєнного стану, не мають строків давності. Це має стати важливим сигналом для суспільства та виявом політичної волі забезпечити невідворотність покарання за корупцію», — йдеться у пояснювальній записці.
Місце для вашої реклами
Таким чином передбачається, що якщо не за цієї влади, то за наступної розслідування корупційних злочинів окремих осіб продовжиться.

Поліно у власному оці: що відбувається з корупцією в ЄС і США

За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.