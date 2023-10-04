Раді пропонують скасувати строки давності для розслідування корупційних злочинів під час війни — Finance.ua

Раді пропонують скасувати строки давності для розслідування корупційних злочинів під час війни Сьогодні 19:42 — Казна та Політика

Раді пропонують скасувати строки давності для розслідування корупційних злочинів під час війни

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, спрямований на покращення ефективності розслідування й притягнення до відповідальності за корупційні злочини.

Відповідний документ нині перебуває на розгляді профільного комітету.

Проєкт закону пропонує скасувати строки давності (притягнення до відповідальності) за корупційні злочини, вчинені під час повномасштабної війни з рф; скасувати строки досудового розслідування до моменту повідомлення про підозру.

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У пояснювальній записці до проєкту закону вказується, що Єврокомісія рекомендуватиме розпочати перемовини щодо вступу України до ЄС за умови ефективної боротьби з корупцією, а для цього, наголошують нардепи, потрібні комплексні законодавчі зміни.

«Одним із фундаментальних питань для забезпечення невідворотності покарання за корупційні кримінальні правопорушення є визначення достатніх строків давності притягнення до кримінальної відповідальності», — зазначають автори документа.

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Вказується, що законопроєкт також відповідає запитам суспільства.

«Продовження строків давності за корупційними правопорушеннями є важливим інструментом для забезпечення суспільного запиту на справедливість, так само і дотримання міжнародних стандартів і вимог. Враховуючи це, а також особливу нетерпимість до корупції під час повномасштабної війни з рф, законопроєкт пропонує встановити, що тяжкі та особливо тяжкі корупційні злочини, вчинені під час дії воєнного стану, не мають строків давності. Це має стати важливим сигналом для суспільства та виявом політичної волі забезпечити невідворотність покарання за корупцію», — йдеться у пояснювальній записці.

Таким чином передбачається, що якщо не за цієї влади, то за наступної розслідування корупційних злочинів окремих осіб продовжиться.

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