Україна не має таких запасів корисних копалин, на які сподівається Трамп, — Bloomberg Сьогодні 11:48

Україна не має таких запасів корисних копалин, на які сподівається Трамп, — Bloomberg

В Україні немає великих родовищ корисних копалин, і зацікавленість президента США Дональда Трампа українськими надрами не має жодного сенсу.

Про це стверджує оглядач Bloomberg Хав’єр Блас.

Журналіст робить такі висновки, посилаючись на Геологічну службу США. За його словами, вона не вказує, що «країна має будь-які запаси». Він називає це «дурістю» і дивується, що президент США вважає по-іншому.

За словами Бласа, Вашингтон не вперше помиляється у своїй геології в зоні бойових дій. Мовляв, у 2010 році США оголосили, що виявили в Афганістані невикористані родовища корисних копалин на 1 трильйон доларів. Йшлося, зокрема, про літій, який має важливе значення для акумуляторів електромобілів.

«Але це була, як багато хто говорив тоді і як всі знають зараз, суцільна фантастика. Те саме стосується ймовірних багатств України», — констатує оглядач.

Він нагадав, що ажіотаж навколо українських надр почався із самих українців, які «відчайдушно намагаючись знайти спосіб залучити Трампа», представили в листопаді новому президенту «план перемоги», в якому говорилося про потенціал корисних копалин у країні.

Уже в лютому Трамп теж про це говорив, зокрема він заявив, що хоче від України «еквівалент корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів».

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«Я був спантеличений. Наскільки мені відомо, в Україні немає значних родовищ корисних копалин, окрім невеликих скандієвих шахт. Геологічна служба США, яка займається цим питанням, не вказує, що країна має будь-які запаси. Як і будь-яка інша база даних, яка зазвичай використовується в гірничодобувному бізнесі», — зазначив Блас.

Він наголосив, що у кращому випадку вартість усього світового виробництва корисних копалин досягає 15 мільярдів доларів на рік, що дорівнює вартості лише двох днів світового видобутку нафти.

«Навіть якби в Україні були гігантські родовища, вони б не були такими цінними в геоекономічному плані», — підкреслив оглядач.

За його словами, навіть якщо Україна зможе «як за помахом чарівної палички» виробити 20% корисних копалин світу, це дорівнюватиме приблизно 3 мільярдам доларів на рік, і це дуже далеко до тих 500 мільярдів доларів, про які говорив Трамп.

УНІАН За матеріалами:

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