Україна конфіскувала суховантаж за незаконний захід у порти Криму — Finance.ua
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Україна конфіскувала суховантаж за незаконний захід у порти Криму

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Україна конфіскувала суховантаж за незаконний захід у порти Криму
Україна конфіскувала суховантаж за незаконний захід у порти Криму
У Одеській області Морська охорона Державної прикордонної служби спільно з правоохоронними органами затримала суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну, який незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності.
Про це повідомила ДПСУ.
За рішенням суду, судно передано у власність держави Україна.
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«Затримання відбулося в липні 2024 року, коли підрозділи Морської охорони у складі міжвідомчої групи виявили порушення судноплавства в тимчасово захоплених акваторіях», — ідеться у повідомленні.
Дніпровський районний суд міста Києва ухвалив передати судно до Національного агентства з управління активами (АРМА).
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Капітана судна звинувачують за ч. 2 ст. 332−1 Кримінального кодексу України в порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам. За порушення українського законодавства та міжнародного права, судно тепер перейде під управління держави для подальшого використання.
Україна продовжує твердо відстоювати свій суверенітет у територіальних водах, нагадуючи, що всі порти Криму та Азовського моря залишаються закритими для комерційної діяльності. Будь-які операції у цих портах порушують міжнародні норми та законодавство України.
За матеріалами:
Укрінформ
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