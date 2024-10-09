Україна конфіскувала суховантаж за незаконний захід у порти Криму — Finance.ua

Україна конфіскувала суховантаж за незаконний захід у порти Криму Сьогодні 16:15

Україна конфіскувала суховантаж за незаконний захід у порти Криму

У Одеській області Морська охорона Державної прикордонної служби спільно з правоохоронними органами затримала суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну, який незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності.

Про це повідомила ДПСУ

За рішенням суду, судно передано у власність держави Україна.

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«Затримання відбулося в липні 2024 року, коли підрозділи Морської охорони у складі міжвідомчої групи виявили порушення судноплавства в тимчасово захоплених акваторіях», — ідеться у повідомленні.

Дніпровський районний суд міста Києва ухвалив передати судно до Національного агентства з управління активами (АРМА).

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Капітана судна звинувачують за ч. 2 ст. 332−1 Кримінального кодексу України в порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам. За порушення українського законодавства та міжнародного права, судно тепер перейде під управління держави для подальшого використання.

Україна продовжує твердо відстоювати свій суверенітет у територіальних водах, нагадуючи, що всі порти Криму та Азовського моря залишаються закритими для комерційної діяльності. Будь-які операції у цих портах порушують міжнародні норми та законодавство України.

Укрінформ За матеріалами:

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