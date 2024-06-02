Україна і МВФ домовилися про четвертий перегляд програми фінансування: про яку суму йдеться — Finance.ua

Україна і МВФ домовилися про четвертий перегляд програми фінансування: про яку суму йдеться Сьогодні 15:37 — Казна та Політика

Україна і МВФ домовилися про четвертий перегляд програми фінансування: про яку суму йдеться

Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про четвертий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом 15,6 млрд доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше Україна в жодній програмі МВФ не доходила до четвертого перегляду.

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«Це свідчення нашої відданості реформам та змінам для нашої країни», — зазначив прем'єр.

Відповідну домовленість має схвалити Рада директорів МВФ, яка розгляне її найближчими тижнями.

Після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом близько $2,2 млрд.

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Ці кошти будуть спрямовані на ключові видатки держбюджету — зарплати, пенсії, соцвиплати. Власні кошти — податки, збори Україна зможе спрямувати на потреби оборони.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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