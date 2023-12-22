Uklon, Uber і Bolt погодилися сплачувати «податок на Google» — Finance.ua

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Uklon, Uber і Bolt погодилися сплачувати «податок на Google»

Фондовий ринок
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Uklon, Uber і Bolt погодилися сплачувати «податок на Google»
Uklon, Uber і Bolt погодилися сплачувати «податок на Google», Фото: forbes.ua
Сервіси таксі Uklon, Uber і Bolt погодилися сплачувати так званий податок на Google.
Про це в інтервʼю Forbes сказав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Оподаткування нерезидентів дуже ускладнене, вважає нардеп. Тому, за його словами, податок на Google базується на здоровому глузді компаній та їхньому свідомому підпорядкуванні податковим нормам країн, у яких вони оперують.
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Гетманцев зазначив, що великі компанії на кшталт Google, Facebook, Apple зареєструвалися добровільно і сплачують цей податок.
«Бо якщо вони порушуватимуть податкове законодавство, репутаційно втратять більше», — сказав нардеп.
За його словами, податкова бачить, які послуги з електронної комерції є на ринку. Тим, хто не зареєструвався, надсилає листи з пропозицією це зробити.
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«Наприклад, на пропозиції податкової відгукнулися сервіси таксі Uklon, Uber і Bolt. Вдячний компаніям за свідому позицію», — сказав Гетманцев.
Він зазначив, що задоволений надходженнями з цього податку.
«Цього року — це майже 8 млрд грн. Потенціал до зростання невеликий — близько 10%», — додав Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

  • у червні 2021-го Верховна Рада ухвалила закон, яким вводиться «податок на Google»;
  • головна новація — зобов’язати іноземних техногігантів сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ), як і інший зареєстрований в Україні бізнес;
  • держбюджет у третьому кварталі 2023 року отримав 2,1 млрд грн завдяки «податку на Google».
За матеріалами:
Forbes.ua
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