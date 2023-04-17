«Податок на Google». Які компанії задекларували найбільші суми за IV квартал 2022 року — Finance.ua
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«Податок на Google». Які компанії задекларували найбільші суми за IV квартал 2022 року

Фондовий ринок
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«Податок на Google». Які компанії задекларували найбільші суми за IV квартал 2022 року
«Податок на Google». Які компанії задекларували найбільші суми за IV квартал 2022 року
За результатами поданих за ІV квартал 2022 року спрощених декларацій із ПДВ, платники податку задекларували майже $52,1 млн (або 1,9 млрд грн), що більше на $12,1 млн (або 0,4 млрд грн), аніж у третьому кварталі минулого року.
Про це пише Dou з посиланням на дані Державної податкової служби.
Понад 70% задекларованих коштів — а саме $37,6 млн — надійшли від компаній Google Play, Apple, Google, Valve Software, Playstation, Netflix й Etsy. Це на $15,4 млн більше, аніж у третьому кварталі.
«Податок на Google». Які компанії задекларували найбільші суми за IV квартал 2022 року
Зараз на обліку стоять 86 осіб-нерезидентів, які постачають електронні послуги на території України та подають звіти (дані актуальні на 1 січня 2023 року).
Упродовж січня-квітня цього року ці компанії сплатили до держбюджету $52,1 млн (або 1,9 млрд грн).
Нагадаємо, «податок на Google» — це ПДВ у розмірі 20%, який мають сплачувати великі транснаціональні корпорації, не зареєстровані в Україні, з доходів від продажу електронних послуг: книг, фільмів, ігор, хмарних сховищ, ПЗ, реклами тощо.
Податок запровадили у червні 2021 року, а закон почав діяти з 1 січня 2022-го.

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За матеріалами:
Dou
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