«Податок на Google». Які компанії задекларували найбільші суми за IV квартал 2022 року — Finance.ua

«Податок на Google». Які компанії задекларували найбільші суми за IV квартал 2022 року
За результатами поданих за ІV квартал 2022 року спрощених декларацій із ПДВ, платники податку задекларували майже $52,1 млн (або 1,9 млрд грн), що більше на $12,1 млн (або 0,4 млрд грн), аніж у третьому кварталі минулого року.
Про це пише Dou з посиланням на дані Державної податкової служби.
Понад 70% задекларованих коштів — а саме $37,6 млн — надійшли від компаній Google Play, Apple, Google, Valve Software, Playstation, Netflix й Etsy. Це на $15,4 млн більше, аніж у третьому кварталі.
Зараз на обліку стоять 86 осіб-нерезидентів, які постачають електронні послуги на території України та подають звіти (дані актуальні на 1 січня 2023 року).
Упродовж січня-квітня цього року ці компанії сплатили до держбюджету $52,1 млн (або 1,9 млрд грн).
Нагадаємо, «податок на Google» — це ПДВ у розмірі 20%, який мають сплачувати великі транснаціональні корпорації, не зареєстровані в Україні, з доходів від продажу електронних послуг: книг, фільмів, ігор, хмарних сховищ, ПЗ, реклами тощо.
Податок запровадили у червні 2021 року, а закон почав діяти з 1 січня 2022-го.
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