Угорщина отримає $600 млн щорічного прибутку завдяки податку на російську нафту — Finance.ua
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Угорщина отримає $600 млн щорічного прибутку завдяки податку на російську нафту

15.06.2022, 16:44Енергетика
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Угорщина отримає $600 млн щорічного прибутку завдяки податку на російську нафтуУгорщина отримає $600 млн щорічного прибутку завдяки податку на російську нафту
Угорщина може отримувати близько $600 млн на рік завдяки податку на російську нафту, підрахувало дослідницьке агентство Eurointelligence, на яке посилається The Guardian.
Угорський уряд, який не приєднався до ембарго ЄС на російську нафту, ввів податок на очікуваний прибуток у розмірі 25% від різниці між цінами на російську нафту та світовими цінами.
Eurointelligence підрахувало, що це може принести Будапешту приблизно $600 млн у вигляді «прихованого прибутку» на рік, зазначивши, що це «непогане джерело грошей для економіки такого розміру».
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Аналіз Eurointelligence припускає, що премʼєр-міністру Угорщини Віктору Орбану невигідно приєднатися до заборони ЄС на імпорт російської нафти.
«Для Орбана збереження імпорту нафти трубопроводом, але заборона на решту — найкращий з варіантів, — пише агентство. — Його уряд може отримати вигоду як з більш високих цін на нафту, так і через поставки російської нафти, привласнивши частину виторгу за рахунок всіх інших в ЄС. Чому б він відмовлявся від цього?».
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Нагадаємо, лідери ЄС домовилися на саміті в Брюсселі про часткове ембарго на постачання російської нафти. Виключити з ембарго постачання нафти трубопроводом «Дружба» було запропоновано, щоб дати Угорщині, Чехії, Словаччині та іншим країнам, які не мають виходу до моря, адаптуватися до заборони.
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Перед цим міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що для відмови від нафти з росії країні потрібно €700—750 млн. Потім він сказав, що відмова від російської нафти коштуватиме вже €15—18 млрд і відбуватиметься впродовж пʼяти років.
рф постачала близько 720 000 барелів сирої нафти на день на європейські НПЗ своїм магістральним трубопроводом у 2021 році. Ще 1,57 млн барелів на день вирушали до ЄС із балтійських, чорноморських та арктичних портів, пише Bloomberg.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Forbes.ua
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