Угорщина обмежить опалення держустанов — Finance.ua
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Угорщина обмежить опалення держустанов

Світ
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Угорщина обмежить опалення держустанов
Угорщина обмежить опалення держустанов
В Угорщині вводять обмеження на опалення державних установ. Температура в офісах становитиме не більше 18 градусів.
Про це заявив голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш під час брифінгу.
«У всіх держустановах будуть введені обмеження на опалення, відповідно до яких в офісах не може бути тепліше 18 градусів», — сказав Гуйяш.
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Нагадаємо, раніше президент Угорщини Каталін Новак заявила, що країна намагається досягти енергетичного суверенітету і готова підтримати будь-які ініціативи щодо скорочення залежності від російського газу.
Варто зауважити, що слова Новак контрастують з енергетичною політикою Угорщини, яка продовжує збільшувати обсяги імпорту російського газу.
Якщо взимку не вистачатиме газу, федеральний уряд Швейцарії також хоче вжити жорстких заходів. Кожному, хто порушить правила, загрожує ув’язнення або штраф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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