Угорщина обмежить опалення держустанов — Finance.ua

Угорщина обмежить опалення держустанов Вчора 19:30 — Світ

Угорщина обмежить опалення держустанов

В Угорщині вводять обмеження на опалення державних установ. Температура в офісах становитиме не більше 18 градусів.

Про це заявив голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш під час брифінгу.

«У всіх держустановах будуть введені обмеження на опалення, відповідно до яких в офісах не може бути тепліше 18 градусів», — сказав Гуйяш.

Нагадаємо, раніше президент Угорщини Каталін Новак заявила, що країна намагається досягти енергетичного суверенітету і готова підтримати будь-які ініціативи щодо скорочення залежності від російського газу.

Варто зауважити, що слова Новак контрастують з енергетичною політикою Угорщини, яка продовжує збільшувати обсяги імпорту російського газу.

Якщо взимку не вистачатиме газу, федеральний уряд Швейцарії також хоче вжити жорстких заходів . Кожному, хто порушить правила, загрожує ув’язнення або штраф.

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