Учнів та викладачів закладів профтехосвіти звільнили від мобілізації — Finance.ua

Учнів та викладачів закладів профтехосвіти звільнили від мобілізації

Вчора 18:11 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалила закон про відстрочку від призову на військову службу по мобілізації деяких категорій громадян. До переліку включені учні та викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Згідно з документом (проект 7272), не підлягають призову на військову службу по мобілізації:

здобувачі професійної (професійно-технічної), професійної та вищої освіти,

асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти,

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники установ професійної (професійно-технічної) освіти, установ загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно в закладах вищої чи професійної передвищої освіти, наукових установах та організаціях, установах професійної (професійно-технічної) або загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Раніше стало відомо, що в Україні чоловіки призовного віку залучатимуться до відновлення міст, які постраждали під час війни. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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