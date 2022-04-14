Учнів та викладачів закладів профтехосвіти звільнили від мобілізації — Finance.ua

Верховна Рада ухвалила закон про відстрочку від призову на військову службу по мобілізації деяких категорій громадян. До переліку включені учні та викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Згідно з документом (проект 7272), не підлягають призову на військову службу по мобілізації:
здобувачі професійної (професійно-технічної), професійної та вищої освіти,
асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти,
наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники установ професійної (професійно-технічної) освіти, установ загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно в закладах вищої чи професійної передвищої освіти, наукових установах та організаціях, установах професійної (професійно-технічної) або загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.
Раніше стало відомо, що в Україні чоловіки призовного віку залучатимуться до відновлення міст, які постраждали під час війни. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.