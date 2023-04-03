UBS скоротить 20-30% персоналу після поглинання Credit Suisse — Finance.ua

UBS скоротить 20-30% персоналу після поглинання Credit Suisse Сьогодні 12:18 — Фондовий ринок

UBS Group скоротить свій персонал на 20-30% після завершення поглинання Credit Suisse.

Про це повідомляє Bloomberg.

Загалом планують скоротити 36 тис працівників по всьому світу.

У Швейцарії буде звільнено 11 тис. працівників. На кінець 2022 року у двох кредиторів разом працювало майже 125 тис. осіб, причому близько 30% від загальної кількості у Швейцарії.

Публічно UBS заявив, що надасть роз’яснення щодо скорочення робочих місць, як тільки це стане можливим. Хоча було зрозуміло, що значні скорочення відбудуться, кредитор розглядає утримання талантів як значну частину ризиків, пов’язаних з реалізацією поглинання.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.