Uber розширює водні перевезення в Європі — Finance.ua

Uber розширює водні перевезення в Європі Сьогодні 14:30 — Особисті фінанси

Uber розширює водні перевезення в Європі

Додаток для організації поїздок Uber запускає нові послуги водного транспорту в Європі.

Про це пише Euronews Travel.

«Цього літа транспортна компанія запустила нові варіанти човнів у кількох популярних країнах — від туристичних круїзів до яхт», — сказано в повідомленні.

Париж

До Олімпійських ігор у французькій столиці запрацює Uber Cruise.

Це безоплатна годинна поїздка, замовити яку можна буде з 12 липня по 3 серпня 2024 року.

Венеція

Водні судна залишаються одним із єдиних способів пересування цим італійським містом через те, що круїзним лайнерам наразі заборонено заїжджати до Венеції.

З 3 липня 2024 року жителі та гості Венеції можуть викликати водне таксі за допомогою сервісу Uber, замовивши так званий Limo Boat.

Такі човни коштують від 120 євро за поїздку і вміщають до шести осіб одночасно, викликати їх можна щодня з 8:00 до 20:00.

Греція

Сервіс із виклику човнового таксі Uber було запущено на грецькому острові Міконос минулого літа. Цього сезону послуга повертається, при цьому її буде розширено і на інші пункти призначення в Греції.

З липня 2024 року в застосунку Uber з’явилася можливість використання човна, що дає змогу гостям Афін, Корфу і Санторіні досліджувати по воді навіть важкодоступні пляжі та таверни.

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На цих грецьких напрямках послуга доступна з 9:00 до 21:00, але ціни варіюються залежно від місця розташування: мінімальна вартість становить від 200 євро за човен.

Ібіца

З серпня 2024 року щодня о 12:00 з Ібіци можна буде вирушити у восьмигодинну подорож на розкішній яхті Sunseeker компанією до восьми осіб з особистим шкіпером. Обійдеться це задоволення в 1600 євро, у вартість також буде включено трансфер від готелів до пристані, а гості зможуть самі спланувати свій власний маршрут по воді.

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