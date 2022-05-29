У Зеленського назвали дві умови запобігання продовольчій кризі — Finance.ua

У Зеленського назвали дві умови запобігання продовольчій кризі

Союзники України мають допомогти у розблокуванні морських портів та прискорити постачання зброї для ЗСУ. Це дозволить запобігти світовій продовольчій кризі.

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Як наголосив чиновник, зараз необхідно розблокувати українські морські порти, надіславши туди військові кораблі країн-союзників України для супроводу суден з зерном.

Також, за словами Єрмака, Захід має прискорити надання Україні військової допомоги та передати нам американські ракетні системи залпового вогню MLRS для звільнення окупованих росією територій.

Голова ОП зазначив, що в іншому випадку продовольчої кризи, яку провокує рф, не уникнути. Кремль і надалі шантажуватиме весь світ.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що єдина причина дефіциту, зростання цін та загрози голоду — це блокування російськими військовими 22 млн тонн українського продовольства на експорт у морських портах України.

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