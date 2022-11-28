У Європі кількість українських біженців досягла понад 4,75 млн осіб, — ООН — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Європі кількість українських біженців досягла понад 4,75 млн осіб, — ООН

73
В ООН назвали кількість українських біженців у Європі.
У країнах Європи кількість громадян України, зареєстрованих як біженці, сягнула понад 4,75 мільйона осіб.
Про це повідомляється в даних Агентства у справах біженців ООН, пишуть enovosty.com.
За інформацією організації, кількість зареєстрованих біженців з України в країнах Європи загалом досягла 4 751 065 осіб. Статистичні дані складаються переважно на основі даних, наданих місцевою владою європейських держав. У цьому випадку йдеться про дані станом на 22 листопада — інформація оновлюється щотижня в середу.
Серед країн ЄС найбільше біженців із України у Польщі. На другому та третьому місцях за кількістю — Німеччина та Чехія.

Довідка Finance.ua:

  • біженці з України в Польщі сплачуватимуть за проживання у масових пунктах: спочатку 50%, далі — 100%. Безкоштовного житла в Польщі для біженців з України, найімовірніше, не буде навіть у центрах масового розміщення.

Які країни приймають біженців із України

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.