У Європі кількість українських біженців досягла понад 4,75 млн осіб, — ООН Сьогодні 13:33

В ООН назвали кількість українських біженців у Європі.

У країнах Європи кількість громадян України, зареєстрованих як біженці, сягнула понад 4,75 мільйона осіб.

Про це повідомляється в даних Агентства у справах біженців ООН, пишуть enovosty.com.

За інформацією організації, кількість зареєстрованих біженців з України в країнах Європи загалом досягла 4 751 065 осіб. Статистичні дані складаються переважно на основі даних, наданих місцевою владою європейських держав. У цьому випадку йдеться про дані станом на 22 листопада — інформація оновлюється щотижня в середу.

Серед країн ЄС найбільше біженців із України у Польщі. На другому та третьому місцях за кількістю — Німеччина та Чехія.

Довідка Finance.ua:

як живеться в орендованому житлі українцям та європейцям;

біженці з України в Польщі сплачуватимуть за проживання у масових пунктах: спочатку 50%, далі — 100%. Безкоштовного житла в Польщі для біженців з України, найімовірніше, не буде навіть у центрах масового розміщення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.