У яких випадках за комунальні послуги можна не платити — Finance.ua

У яких випадках за комунальні послуги можна не платити Вчора 14:47 — Особисті фінанси

У яких випадках за комунальні послуги можна не платити

Під час війни українці, які змушені були покинути свої домівки, можуть розраховувати на зменшення чи звільнення від оплати житлово-комунальних послуг.

Як зазначають юристи БФ «Право на захист», це передбачено ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Відповідно до цього закону, українці можуть не сплачувати вартість комунальних послуг у разі їх невикористання за період тимчасової відсутності в житлі терміном понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження такої відсутності.

Це стосується лише людей, помешкання яких не обладнані лічильниками.

Для припинення нарахування за житлово-комунальні послуги потрібно звернутися до їх надавачів з відповідною письмовою заявою, в якій обов’язково слід вказати прізвище, ім’я та по батькові, адресу реєстрації, місця фактичного проживання, телефон та підстави звільнення від оплати послуг.

Таку заяву варто супроводити одним з документів, що підтверджують:

службу в ЗСУ;

реєстрацію внутрішньо переміщеною особою;

проходження лікування тощо.

За наявності лічильників потрібно раз на місяць подавати попередні показники.

При цьому в обох випадках за постачання теплової енергії та послуги управління багатоквартирним будинком потрібно платити.

Довідка Finance.ua:

раніше у Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомляли, що українці під час війни не звільняються від сплати комунальних платежів та мають платити за послуги. При цьому накопичені борги доведеться погашати у повному обсязі. Однак є невеликий виняток — деяких споживачів можуть звільнити від оплати за розподіл газу;

у Мінсоцполітики закликали всіх, хто має можливість, оплачувати комунальні послуги, оскільки це дає можливість забезпечувати відповідні підприємства, які ризикують життям тих, хто там працює.

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