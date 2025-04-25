У яких країн найбільша частка у світовому промисловому виробництві (інфографіка) — Finance.ua

У яких країн найбільша частка у світовому промисловому виробництві (інфографіка) Сьогодні 19:35

У яких країн найбільша частка у світовому промисловому виробництві (інфографіка)

На Китай та США, які на сьогоднішній день перебувають у стані торгової війни, припадає найбільший обсяг світового промислового виробництва — 28,8% та 17,2% відповідно. Частка України становить лише 0,09%.

У 2023 році (найсвіжіші доступні дані станом на 24 квітня 2025 року) обсяг світового промислового виробництва становив 16 трлн 176,9 млрд гривень.

Частка Китаю склала 28,8% або 4 трлн 658,8 млрд доларів. На США припадало 17,2% світового промислового виробництва (2 трлн 782,8 млрд доларів).

Частка Німеччини та Японії становила 5,2% та 5,1% - 838,9 млрд і 818,4 млрд доларів.

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Частка Індії у світовому промисловому виробництві станом на 2023 рік становила 2,9%, Південної Кореї — 2,6%, Мексики та Італії — по 2,2%, Франції та Бразилії — по 1,8%, Великої Британії — 1,7%, Індонезії та росії — по 1,6%, Туреччини — 1,4%, Іспанії — 1,1%, Ірландії, Швейцарії та Саудівської Аравії — по 1%.

Менше одного відсотка у промисловому виробництві припадає на Канаду, Польщу, Таїланд, Нідерланди, Аргентину, В’єтнам, Шрі-Ланку, Еквадор, Україну (14,7 млрд доларів), Гватемалу та М’янму.

Частка решти країн становить 15,4% або 2 трлн 491,7 млрд доларів.

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