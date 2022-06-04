У Верховній Раді прокоментували наслідки останнього пакету санкцій проти росії — Finance.ua

У Верховній Раді прокоментували наслідки останнього пакету санкцій проти росії

Вчора 11:11 — Казна та Політика

У Верховній Раді прокоментували наслідки останнього пакету санкцій проти росії

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальної політики Андрій Герус зазначив, що Україна має важелі впливу на російську трубопровідну нафту, яка не потрапила під ембарго.

Про це він сказав у етері інформаційного телемарафону.

Герус зазначив, що прийнятий проти росії шостий пакет санкцій, який включає часткове ембарго на нафту і нафтопродукти, істотно вплине на російську економіку.

«Вони однозначно будуть боляче зачіпати. Тому що ми знаємо, що для росії доходи від експорту нафти та нафтопродуктів формують бюджет і фінансові ресурси, які йдуть на армію і на озброєння рф», — сказав він.

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За словами депутата, що стосується трубопровідної нафти через трубопровід «Дружба», яка була виключена з пакету санкцій, то на цей процес також є важелі впливу.

«Труба частково проходить через Україну і через Польщу, тому є важелі, щоб вести переговори з цього питання», — зазначив він.

Герус повідомив, що обмеження настали також і на страхування суден, що перевозять нафту. Це означає, що продавати нафту навіть не в Європу, а, наприклад, в Азію стане складніше.

Чиновник вважає, що наступним кроком має бути введення мита на всі ресурси, які постачає росія. Зокрема, це має стосуватися в першу чергу газу та інших корисних копалин.

«Повна заборона газу цього або навіть наступного року проблематична. Але я вірю, що протягом 5 років може бути повна заборона на імпорт газу. А до цього часу можна включати квотування, обов’язкову наявність інших альтернатив, наприклад газ з інших напрямків або скраплений газ», — сказав він.

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