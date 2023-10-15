У вересні експорт електрики сягнув рекордних показників за 2023 рік — Finance.ua

У вересні експорт електрики сягнув рекордних показників за 2023 рік
Україна змогла почати експорт електроенергії до ЄС навіть в умовах війни. У вересні експорт сягнув рекордних показників за 2023 рік і склав майже 111 тисяч МВт-год, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Коли європейські країни отримують вуглецево-нейтральну українську електроенергію, вони споживають менше російського вугілля та газу. І це одна з причин російських атак на нашу енергосистему. Україна може замістити своєю електроенергією мільярди кубів російського газу», — сказав міністр.
Герман Галущенко зазначив, що, за прогнозами ENTSO-E, до 2040 року у деяких європейських країн може виникнути дефіцит електроенергії. «У цьому контексті Україна — надбання для Європи, адже ми зможемо виробити необхідний обсяг електроенергії для покриття цього дефіциту», — пояснив міністр.
Герман Галущенко також підкреслив, що в Україні триває робота над підготовкою, ухваленням та імплементацією законодавства, яке дозволить об'єднати українські і європейські енергетичні ринки.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поділитися новиною