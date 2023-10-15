У вересні експорт електрики сягнув рекордних показників за 2023 рік — Finance.ua

У вересні експорт електрики сягнув рекордних показників за 2023 рік Сьогодні 05:51 — Енергетика

У вересні експорт електрики сягнув рекордних показників за 2023 рік

Україна змогла почати експорт електроенергії до ЄС навіть в умовах війни. У вересні експорт сягнув рекордних показників за 2023 рік і склав майже 111 тисяч МВт-год, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Коли європейські країни отримують вуглецево-нейтральну українську електроенергію, вони споживають менше російського вугілля та газу. І це одна з причин російських атак на нашу енергосистему. Україна може замістити своєю електроенергією мільярди кубів російського газу», — сказав міністр.

Герман Галущенко зазначив, що, за прогнозами ENTSO-E, до 2040 року у деяких європейських країн може виникнути дефіцит електроенергії. «У цьому контексті Україна — надбання для Європи, адже ми зможемо виробити необхідний обсяг електроенергії для покриття цього дефіциту», — пояснив міністр.

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Герман Галущенко також підкреслив, що в Україні триває робота над підготовкою, ухваленням та імплементацією законодавства, яке дозволить об'єднати українські і європейські енергетичні ринки.

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