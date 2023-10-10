Азербайджан надасть Україні обладнання для відновлення розподільних мереж — Finance.ua

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Азербайджан надасть Україні обладнання для відновлення розподільних мереж

Енергетика
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Азербайджан надасть Україні обладнання для відновлення розподільних мереж
Азербайджан надасть Україні обладнання для відновлення розподільних мереж
Допомога енергетичному сектору України та поглиблення співпраці у нафтогазовій галузі стали основними темами зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та Надзвичайного і Повноважного Посла Азербайджанської Республіки в Україні Сеймура Мардалієва.
«Ми дуже цінуємо нашу співпрацю з Азербайджаном в енергетичному секторі, і ми дуже сподіваємося, що це співробітництво буде посилюватися», — зазначив очільник Міненерго.
Герман Галущенко подякував Азербайджану за надану підтримку українському енергетичному сектору, яка, зокрема, допомогла втримати енергосистему України минулої зими.
З початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала з Азербайджану 10 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору, у складі якої 50 резервних електростанцій і 45 силових трансформаторів. До кінця 2023 року очікується також надходження наступної великої партії нового обладнання для відновлення розподільних мереж.
Окрему увагу сторони приділили співробітництву в нафтогазовій галузі, зокрема питанням зберігання і транзиту ресурсів. Герман Галущенко відзначив, що інтенсифікація співпраці України і Азербайджану у цій сфері не тільки дозволить окремим державам позбутися залежності від російських енергоносіїв, але й посилить енергетичну безпеку всього регіо

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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