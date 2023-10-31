У VanEck спрогнозували зростання Solana до $3211 у 2030 році — Finance.ua

У VanEck спрогнозували зростання Solana до $3211 у 2030 році Сьогодні 04:29 — Криптовалюта

У VanEck спрогнозували зростання Solana до $3211 у 2030 році

Аналітики інвестиційної компанії VanEck представили свій прогноз вартості токена Solana (SOL) на найближчі кілька років. В одному зі сценаріїв актив може зрости до $3211 до 2030 року.

Фонд VanEck, який у жовтні 2023 року запустив ф’ючерсний Ethereum-ETF, представив три можливі варіанти розвитку проєкту Solana. Під час складання прогнозу експерти врахували низку показників, включно з кількістю активних користувачів, пропускною спроможністю мережі, кількістю застосунків і деякими іншими параметрами.

«Ми змоделювали сценарій, згідно з яким Solana стане першим блокчейном, на якому розміщуються додатки з більш ніж 100 млн користувачів», — заявили в VanEck.

У своєму звіті аналітики припустили, що за базового сценарію токен SOL торгуватиметься по $335 у 2030 році. У разі скорочення частки Solana і розвитку ведмежого сценарію, вартість активу може впасти до $10.

Крім того, експерти допускають зростання токена до $3211 до 2030 року, якщо проєкт впровадить низку нових функцій, а його прибутковість зросте в кілька разів.

На думку представників VanEck, Solana перевершує конкурентів з точки зору можливостей обробки блокчейна. Крім того, розробники регулярно експериментують з новими продуктами, включно з випуском смартфона Saga

У своєму звіті експерти згадали оновлення Firedancer, що обіцяє підвищити пропускну здатність мережі Solana в 10 разів.

Разом з тим, вони перерахували деякі проблеми блокчейна, які можуть вплинути на вартість токена і розвиток проєкту в цілому. Аналітики вважають, що у Solana йде багато коштів на забезпечення безпеки мережі.

Крім того, у блокчейні неодноразово спостерігалися збої — мережа не справлялася з великим обсягом транзакцій. У жовтні в Solana Foundation запропонували нагороду в $400 000 за пошук помилки в коді блокчейна.

«Нестабільність мережі залишиться проблемою в осяжному майбутньому, а впровадження Firedancer може збільшити ймовірність виникнення проблем», — вважають у VanEck.

Згідно з наданими даними, ще однією проблемою Solana є складність створення додатків.

«Хоча Solana домоглася великих успіхів у створенні інструментів, що спрощують розробку, на частку проєкту припадає приблизно 6−7% активних розробників. Це пов’язано з необхідністю знання мови програмування Rust, на якій працюють 2,2 мільйона фахівців», — сказано у звіті.

Експерти припустили, що впровадження управління за допомогою голосування, зміна вартості транзакцій і розробка нових проєктів можуть призвести до подальшого зростання токена SOL.

На момент написання актив торгується по $33, згідно з TradingView . За останні сім днів вартість токена зросла більш ніж на 11%.

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