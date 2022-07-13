У Туреччині анонсували переговори щодо «зернового коридору» — Finance.ua

У Туреччині анонсували переговори щодо «зернового коридору» Вчора 09:15 — Казна та Політика

У середу, 13 липня, в Туреччині відбудуться переговори щодо безпечного вивезення українського зерна на світовий ринок.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини.

За його словами, дипломатична діяльність та директиви президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана щодо врегулювання «продовольчої кризи» набули позитивного розвитку.

«Завтра зерно, яке очікує в українських портах Стамбула, буде благополучно відправлене на міжнародні ринки морським шляхом. Переговори проведуть військові делегації Міністерств оборони Туреччини, рф та України та делегація ООН», — сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Реджеп Тайіп Ердоган та Володимир Зеленський провели телефонні переговори, в рамках яких обговорили безпечне вивезення зерна з України.

Крім того, Ердоган провів телефонну розмову з главою кремля володимиром путіним.

Турецька сторона закликала росію забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море.

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