У Туреччині анонсували переговори щодо «зернового коридору» — Finance.ua
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У Туреччині анонсували переговори щодо «зернового коридору»

Казна та Політика
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У середу, 13 липня, в Туреччині відбудуться переговори щодо безпечного вивезення українського зерна на світовий ринок.
Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини.
За його словами, дипломатична діяльність та директиви президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана щодо врегулювання «продовольчої кризи» набули позитивного розвитку.
«Завтра зерно, яке очікує в українських портах Стамбула, буде благополучно відправлене на міжнародні ринки морським шляхом. Переговори проведуть військові делегації Міністерств оборони Туреччини, рф та України та делегація ООН», — сказав міністр.
Нагадаємо, раніше Реджеп Тайіп Ердоган та Володимир Зеленський провели телефонні переговори, в рамках яких обговорили безпечне вивезення зерна з України.
Крім того, Ердоган провів телефонну розмову з главою кремля володимиром путіним.
Турецька сторона закликала росію забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море.
За матеріалами:
РБК-Україна
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