У травні ягоди будуть рекордно дешевими — Finance.ua

У травні ягоди будуть рекордно дешевими

Вчора 22:01 — Аграрний ринок

В Україні продовжують дешевшати тепличні ягоди. Зокрема, суниця садова за останній тиждень подешевшала на 36%. Невдовзі на ринку з’явиться також ягода, з-під агроволокна. Це призведе до продовження рекордного зниження цін на суницю садову, повідомляє SEEDS

«Лише протягом останнього тижня ціни на суницю садову в Україні впали в середньому на 36%. Ще напередодні минулих вихідних суниці з плівкових теплиць фермери відмовлялися продавати дешевше ніж за 100-130 грн за кілограм ($3,42-4,44/кг), але вже на початку поточного тижня, коли південні регіони масово почали збирання ягоди з літніх теплиць, ціни на суницю садову одразу впали до 50-100 грн за кілограм ($1,71-3,42/кг)», — зазначають аналітики порталу EastFruit.

Варто зазначити, що це лише початок цінопаду. Наступного тижня почнеться масовий збір урожаю ягоди з-під агроволокна. Як наслідок, пропозиція суниці садової суттєво зросте. Попит же цього року, зокрема й через виїзд з країни 5 млн громадян, помітно зменшився. Тому більшість гравців ринку прогнозує подальше зниження ціни на ягоду.

Що ж до ситуації на ринку овочів, то далеко не усі українці зараз можуть спробувати овочі борщового набору нового врожаю через те, що традиційно сезон для більшості з них починається на Херсонщині, яка на сьогодні повністю окупована. Найближчим часом на українському ринку з’являться морква, буряк, цибуля нового врожаю із Миколаївської та Одеської областей, утім ціни на цю продукцію будуть значно вищими, ніж минулого року.

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