У столичній військовій частині викрили схему розкрадання пального — Finance.ua

У столичній військовій частині викрили схему розкрадання пального Сьогодні 18:45 — Кримінал

У столичній військовій частині викрили схему розкрадання пального, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику служби логістики однієї з військових частин Києва, який спільно з іншими військовослужбовцями викрадав пальне частини.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Встановлено, що посадовець разом зі спільниками вносив завищені показники витрат до шляхових листів, тим самим створював залишки пального. Це пальне зберігалося у спеціальному гаражі, розташованому поруч із військовою частиною, і за нагоди збувалося довіреним покупцям.

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За такою схемою з вересня 2024 року по березень 2025 року з військової частини було викрадено 3 тис. літрів дизпалива та 2 тис. літрів бензину. Загальна сума завданих державі збитків перевищує щонайменше 300 тис. гривень.

Фото: dbr.gov.ua

За місцем проживання та служби фігуранта проведені обшуки. Вилучено документи, техніку та готівку — 63,3 тис. доларів США та 5,3 тис. євро.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

Начальнику служби логістики повідомлено про підозру у викраденні військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 600 тис. гривень.

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