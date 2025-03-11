У столичній військовій частині викрили схему розкрадання пального — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У столичній військовій частині викрили схему розкрадання пального

Кримінал
15
У столичній військовій частині викрили схему розкрадання пального
У столичній військовій частині викрили схему розкрадання пального, Фото: dbr.gov.ua
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику служби логістики однієї з військових частин Києва, який спільно з іншими військовослужбовцями викрадав пальне частини.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Встановлено, що посадовець разом зі спільниками вносив завищені показники витрат до шляхових листів, тим самим створював залишки пального. Це пальне зберігалося у спеціальному гаражі, розташованому поруч із військовою частиною, і за нагоди збувалося довіреним покупцям.
Читайте також
За такою схемою з вересня 2024 року по березень 2025 року з військової частини було викрадено 3 тис. літрів дизпалива та 2 тис. літрів бензину. Загальна сума завданих державі збитків перевищує щонайменше 300 тис. гривень.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
За місцем проживання та служби фігуранта проведені обшуки. Вилучено документи, техніку та готівку — 63,3 тис. доларів США та 5,3 тис. євро.
Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.
Читайте також
Начальнику служби логістики повідомлено про підозру у викраденні військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 600 тис. гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems