У США показали мобільну швидкісну зарядну станцію для електромобілів — Finance.ua

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У США показали мобільну швидкісну зарядну станцію для електромобілів

Технології&Авто
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У США показали мобільну швидкісну зарядну станцію для електромобілів
У США показали мобільну швидкісну зарядну станцію для електромобілів
Американський автовиробник Mack Trucks представив мобільну автономну зарядну станцію для електромобілів.
На щорічному засіданні Ради з технологій і технічного обслуговування Американської асоціації вантажоперевізників компанія показала Mack MD Electric з генератором на «відновлюваному пропані» та зарядним пристроєм на 120 кВт.
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«Ця система дозволить замовнику або дилеру заряджати легкові авто та вантажівки на електротязі, не маючи зарядної інфраструктури, доступної на штатному місці», — каже Раян Саба з відділу енергетичних рішень Mack Trucks.
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У компанії впевнені, що їх нова розробка допоможе клієнтам легше відчути переваги використання електромобілів у власному бізнесі.
Цікаво, що зарядна станція встановлена на шасі електричного вантажного авто Mack MD Electric. Машина оснащена трифазним двигуном потужністю 260 к.с., що приводиться у рух від масивної літій-іонної батареї ємністю 240 кВт*год, що забезпечує забезпечує запас ходу до 368 км.
Вантажний електромобіль Mack MD Electric виробляється з 2021 року та користується стабільною популярністю — автовиробник має постійну чергу у 9−12 місяців на нові машини.
За матеріалами:
Autogeek
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