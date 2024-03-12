У США показали мобільну швидкісну зарядну станцію для електромобілів — Finance.ua

У США показали мобільну швидкісну зарядну станцію для електромобілів Сьогодні 05:17 — Технології&Авто

У США показали мобільну швидкісну зарядну станцію для електромобілів

Американський автовиробник Mack Trucks представив мобільну автономну зарядну станцію для електромобілів.

На щорічному засіданні Ради з технологій і технічного обслуговування Американської асоціації вантажоперевізників компанія показала Mack MD Electric з генератором на «відновлюваному пропані» та зарядним пристроєм на 120 кВт.

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Нова розробка допоможе менеджерам автопарків зрозуміти, чи підійдуть підприємству електричні легкові та комерційні автомобілі, чи ні.

«Ця система дозволить замовнику або дилеру заряджати легкові авто та вантажівки на електротязі, не маючи зарядної інфраструктури, доступної на штатному місці», — каже Раян Саба з відділу енергетичних рішень Mack Trucks.

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У компанії впевнені, що їх нова розробка допоможе клієнтам легше відчути переваги використання електромобілів у власному бізнесі.

Цікаво, що зарядна станція встановлена на шасі електричного вантажного авто Mack MD Electric. Машина оснащена трифазним двигуном потужністю 260 к.с., що приводиться у рух від масивної літій-іонної батареї ємністю 240 кВт*год, що забезпечує забезпечує запас ходу до 368 км.

Вантажний електромобіль Mack MD Electric виробляється з 2021 року та користується стабільною популярністю — автовиробник має постійну чергу у 9−12 місяців на нові машини.

Autogeek За матеріалами:

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