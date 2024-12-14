У соцмережі X представили нову модель ШІ для генерації зображень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У соцмережі X представили нову модель ШІ для генерації зображень

Технології&Авто
7
У соцмережі X представили нову модель ШІ для генерації зображень
У соцмережі X представили нову модель ШІ для генерації зображень
Соцмережа Ілона Маска X (раніше Twitter) додає до помічника Grok нову модель генератора зображень на основі штучного інтелекту під назвою Aurora, яка створює реалістичні картинки.
Про це пише Tech Crunch.
Читайте також
Aurora доступна через вкладку Grok у мобільних застосунках та у браузері, вона може створювати зображення публічних і захищених авторським правом людей чи персонажів, як-от Міккі Мауса.
Tech Crunch протестував Aurora і зʼясував, що модель відмовилася створювати зображення оголеного тіла, але погодилася на зображення закривавленого [Дональда] Трампа".
У соцмережі X представили нову модель ШІ для генерації зображень
Презентація Aurora відбулася після того, як X зробив Grok безкоштовним для всіх користувачів. Раніше помічник був закритий за підпискою X Premium за $8 на місяць.
Тепер усі охочі можуть надсилати до Grok до 10 повідомлень кожні дві години та створювати до трьох зображень на день.
Читайте також
Aurora створює доволі фотореалістичні зображення, але все одно залишаються проблеми.
Користувачі X опублікували зображення, на яких об’єкти неприродно зливаються разом. Також Aurora малює людей без пальців — усім генераторам зображень складно створювати руки.
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.