У соцмережі X представили нову модель ШІ для генерації зображень — Finance.ua

У соцмережі X представили нову модель ШІ для генерації зображень Сьогодні 05:17 — Технології&Авто

У соцмережі X представили нову модель ШІ для генерації зображень

Соцмережа Ілона Маска X (раніше Twitter) додає до помічника Grok нову модель генератора зображень на основі штучного інтелекту під назвою Aurora, яка створює реалістичні картинки.

Про це пише Tech Crunch.

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Aurora доступна через вкладку Grok у мобільних застосунках та у браузері, вона може створювати зображення публічних і захищених авторським правом людей чи персонажів, як-от Міккі Мауса.

Tech Crunch протестував Aurora і зʼясував, що модель відмовилася створювати зображення оголеного тіла, але погодилася на зображення закривавленого [Дональда] Трампа".

Презентація Aurora відбулася після того, як X зробив Grok безкоштовним для всіх користувачів. Раніше помічник був закритий за підпискою X Premium за $8 на місяць.

Тепер усі охочі можуть надсилати до Grok до 10 повідомлень кожні дві години та створювати до трьох зображень на день.

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Aurora створює доволі фотореалістичні зображення, але все одно залишаються проблеми.

Користувачі X опублікували зображення, на яких об’єкти неприродно зливаються разом. Також Aurora малює людей без пальців — усім генераторам зображень складно створювати руки.

theБабель За матеріалами:

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