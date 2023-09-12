У серпні населення купило валюти на $180,8 млн більше, ніж продало — Finance.ua

У серпні населення купило валюти на $180,8 млн більше, ніж продало Сьогодні 13:00 — Валюта

У серпні населення купило валюти на $180,8 млн більше, ніж продало

У серпні населення купило валюти на 180,8 млн доларів більше, ніж продало.

Про це йдеться у звітних даних Національного банку.

На готівковому валютному ринку у серпні чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.

У серпні українці продали валюти на 1 488,6 млн доларів в еквіваленті, а купили на 1 669,3 млн доларів в еквіваленті.

8 березня 2022 року НБУ дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту клієнтам у відділеннях банків, розташованих на територіях, що знаходяться під загрозою окупації росією (за наявності готівки в іноземній валюті/банківських металів у касі/відділенні банку).

Читайте також Мінфін стурбований укріпленням гривні: названо ймовірний курс на 2024 рік

Також Національний банк із 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.

За підсумками 2022 року населення купило валюти на 1 009,5 млн доларів більше, ніж продало.

У 2021 році населення продало валюти на 1 214,7 млн доларів більше, ніж купило.

У 2020 році обсяг продажу готівкової валюти перевищив обсяг купівлі на 1,098 млрд доларів.

У 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.

Із 6 серпня 2022 року Національний банк скасував обмеження, відповідно до якого банки та небанківські установи мали купувати в населення готівкову валюту за курсом не нижчим за офіційний.

Читайте також НБУ пояснив зростання курсу долара за останній місяць

Національний банк дозволив банкам продавати більше валюти населенню.

Так, з 6 вересня до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.