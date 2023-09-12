У серпні населення купило валюти на $180,8 млн більше, ніж продало — Finance.ua

У серпні населення купило валюти на $180,8 млн більше, ніж продало
У серпні населення купило валюти на 180,8 млн доларів більше, ніж продало.
Про це йдеться у звітних даних Національного банку.
На готівковому валютному ринку у серпні чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.
У серпні українці продали валюти на 1 488,6 млн доларів в еквіваленті, а купили на 1 669,3 млн доларів в еквіваленті.
8 березня 2022 року НБУ дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту клієнтам у відділеннях банків, розташованих на територіях, що знаходяться під загрозою окупації росією (за наявності готівки в іноземній валюті/банківських металів у касі/відділенні банку).
Також Національний банк із 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.
За підсумками 2022 року населення купило валюти на 1 009,5 млн доларів більше, ніж продало.
- У 2021 році населення продало валюти на 1 214,7 млн доларів більше, ніж купило.
- У 2020 році обсяг продажу готівкової валюти перевищив обсяг купівлі на 1,098 млрд доларів.
- У 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.
Із 6 серпня 2022 року Національний банк скасував обмеження, відповідно до якого банки та небанківські установи мали купувати в населення готівкову валюту за курсом не нижчим за офіційний.
Національний банк дозволив банкам продавати більше валюти населенню.
Так, з 6 вересня до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.
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