У серпні до місцевих бюджетів перерахували 16,6 мільярда грн — Finance.ua
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У серпні до місцевих бюджетів перерахували 16,6 мільярда грн

Казна та Політика
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У серпні до місцевих бюджетів перерахували 16,6 мільярда грн
У серпні до місцевих бюджетів перерахували 16,6 мільярда грн
Місцеві бюджети у серпні 2023 року отримали 16,6 млрд грн трансфертів із державного бюджету.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«У серпні 2023 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 16,6 млрд грн, що становить 88,8% від передбачених розписом асигнувань», — йдеться в повідомленні.
Зокрема, на базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань; на додаткові дотації перераховано в сумі 897 млн грн.
Зазначається, що також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у серпні залишилась реверсна дотація в обсязі 239,3 млн грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу.
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Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень — серпень 2023 року збільшились на 86,4 млрд грн і станом на 1 вересня 2023 становлять 201,8 млрд гривень. Зауважується, що залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України.
За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
Як повідомлялося, у січні-липні 2023 року спрямовано 92,3 млрд грн на трансферти місцевим бюджетам або 5,6% від загального обсягу видатків держбюджету.
Міжбюджетні трансферти — це необхідний інструмент для створення рівних умов розвитку регіонів та забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів.
За матеріалами:
Finance.ua
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