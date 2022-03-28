У рф стверджують, що McDonald's продовжує "вливати" в російську економіку $50 млн щомісяця — Finance.ua
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У рф стверджують, що McDonald's продовжує "вливати" в російську економіку $50 млн щомісяця

Вчора 04:23Енергетика
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Компанія McDonald’s Corporation, яка 14 березня офіційно заявила про тимчасове призупинення своєї діяльності в російській федерації та закриття ресторанів «на півтора місяці» у зв’язку з військовою агресією росії, продовжує фінансування своїх «тимчасово закритих» мереж, а також надає матеріальну допомогу російським постачальникам у розмірі 50 млн доларів щомісяця.
Про це йдеться в поясненні для мешканців росії, що опубліковане на офіційному веб-сайті дочірньої компанії McDonald’s в рф.
Згідно з текстом повідомлення, російський офіс компанії продовжує роботу в колишньому режимі. Усі працівники на час вимушеного «простою» збережуть свою заробітну плату.
Більше того, російським постачальникам (локалізація McDonald’s в рф становить 98%) на час війни буде надана матеріальна допомога. Загальну суму безоплатних «вливань» корпорації в економіку рф під час війни проти України оцінено російською «дочкою» в 50 млн доларів щомісяця.
У рф стверджують, що McDonald's продовжує "вливати" в російську економіку $50 млн щомісяця
У закритих ресторанах обіцяють відкрити «волонтерські центри», і волонтери зможуть отримати бали лояльності, які «отоварять» у ресторанах після війни.
При цьому у повідомленні йдеться, що близько 100 з 950 ресторанів McDonald’s в рф продовжать свою роботу в колишньому режимі. Йдеться про франчайзі-партнерів McDonald’s, які працюють за окремими від мережі договорами. Це підприємства компаній ТОВ «Развитие Рост», ТОВ «Гид», ТОВ «ЮРП» та ТОВ «СПП», ресторани яких розташовані в аеропортах Санкт-Петербурга та Москви, а також у багатьох краях та областях країни-окупанта.
За матеріалами: Економічна Правда
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