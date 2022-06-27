У Раді пояснили, що означає дефолт росії — Finance.ua

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У Раді пояснили, що означає дефолт росії

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У Раді пояснили, що означає дефолт росії
У Раді пояснили, що означає дефолт росії
Дефолт росії, який настав 27 червня внаслідок невиконання зобов’язань щодо єврооблігацій на $100 млн, є технічним і в короткостроковій перспективі нічого не змінить. Однак ця подія позначиться на інвестиціях у країну та посилить міжнародну ізоляцію Росії, вважає перший заступник голови Комітету Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
«Чи означає це що в рф закінчилися гроші? Ні. Поки Захід купує у них нафту і газ, гроші у них є. Тому дефолт і „технічний“ — гроші є, а ось зробити щось з ними вони не можуть», — написав нардеп.
При цьому він вважає, що після події дефолту можуть виникнути крос-дефолти — кредитори попросять достроково виплатити гроші. А загальна сума таких зобов’язань сягає кількох десятків мільярдів доларів.

Російський економічний корабель, йди на##й 🧐

Загалом подія дефолту завжди дуже негативно впливає на країну: державу відключають від зовнішніх ринків капіталів, блокують банківську систему, падають усі рейтинги, відбувається відтік інвестицій. Все це розпочалося ще з 24 лютого, зазначає політик.
«То чому це важливо? Тому що це фінальний акорд їхньої економічної історії. І додатковий аргумент не мати справи з рф. І точно буде покладено у всі звіти, і навіть найбільш ризикові інвестори підуть з ринку рф», — говорить Железняк.

Довілка Finance.ua:

  • 27 червня Bloomberg повідомив, що в росії вперше з 1918 року відбувся дефолт по суверенному боргу в іноземній валюті через введені санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам;
  • протягом місяців рф знаходила шляхи обходу санкцій, введених після вторгнення в Україну. Але наприкінці дня у неділю закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня, що вважається дефолтом у разі пропуску платежу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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