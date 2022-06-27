У Раді пояснили, що означає дефолт росії — Finance.ua

У Раді пояснили, що означає дефолт росії Вчора 19:02 — Світ

У Раді пояснили, що означає дефолт росії

Дефолт росії, який настав 27 червня внаслідок невиконання зобов’язань щодо єврооблігацій на $100 млн, є технічним і в короткостроковій перспективі нічого не змінить. Однак ця подія позначиться на інвестиціях у країну та посилить міжнародну ізоляцію Росії, вважає перший заступник голови Комітету Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Чи означає це що в рф закінчилися гроші? Ні. Поки Захід купує у них нафту і газ, гроші у них є. Тому дефолт і „технічний“ — гроші є, а ось зробити щось з ними вони не можуть», — написав нардеп.

При цьому він вважає, що після події дефолту можуть виникнути крос-дефолти — кредитори попросять достроково виплатити гроші. А загальна сума таких зобов’язань сягає кількох десятків мільярдів доларів.

Загалом подія дефолту завжди дуже негативно впливає на країну: державу відключають від зовнішніх ринків капіталів, блокують банківську систему, падають усі рейтинги, відбувається відтік інвестицій. Все це розпочалося ще з 24 лютого, зазначає політик.

«То чому це важливо? Тому що це фінальний акорд їхньої економічної історії. І додатковий аргумент не мати справи з рф. І точно буде покладено у всі звіти, і навіть найбільш ризикові інвестори підуть з ринку рф», — говорить Железняк.

Довілка Finance.ua:

27 червня Bloomberg повідомив, що в росії вперше з 1918 року відбувся дефолт по суверенному боргу в іноземній валюті через введені санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам;

протягом місяців рф знаходила шляхи обходу санкцій, введених після вторгнення в Україну. Але наприкінці дня у неділю закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня, що вважається дефолтом у разі пропуску платежу.

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УБР За матеріалами:

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