У Польщі дефіцит житла у великих містах через біженців з України — Finance.ua

У Польщі дефіцит житла у великих містах через біженців з України

Вчора 15:01 — Нерухомість

Великий потік біженців з України призвів до буму на оренду нерухомості у Польщі. На початку березня кількість запитів на житло на популярних сайтах оголошень значно виросла — на 166% на порталі Otodom і на 114% на OLX порівняно з останнім тижнем лютого 2022 року. Кількість оголошень зменшилася на чверть.

Ця ситуація напряму пов’язана з напливом біженців з України. Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Квартири для оренди швидко зникають у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Гданську, оскільки українці передусім їдуть у великі міста Польщі.

Частину біженців розміщують у спеціальних центрах, а також поляки приймають українців у свої родини або віддають будинки чи квартири безкоштовно. Допомагають і роботодавці — наприклад, агенція Gremi Personal вже надала тимчасовий притулок для більш ніж 150 осіб, переважно родин власних працівників.

Ціни. Натомість частина українців шукає житло власноруч. Через підвищений попит ринок вже відреагував ростом цін оренди на 20-25%. Зняти двокімнату квартиру у Варшаві площею 45 кв. метрів обійдеться у 3 тис. злотих (21 тис.грн) і вище. У лютому таку квартиру можна було орендувати за 2500 злотих.

"Громадянам України, які приїжджають до Польщі, варто оселятись і у менш відомих та невеликих містах. Таким чином, у них збільшуються можливості працевлаштуватися.

Великі польські виробничі підприємства розташовані якраз в межах малих міст. І саме вони зараз мають найбільше вакансій для українських жінок, які можуть приступити до роботи без досвіду і знання польської мови, і готові підлаштовувати виробничі процеси з урахуванням того, що жінки приїхали до Польщі з дітьми", — стверджує генеральний директор агенції з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

Станом на 16 березня, до Польщі приїхало 1,5 млн українців. Польський Сейм ухвалив спеціальний закон, який регулює процес перебування, працевлаштування і доступу до соціальних програм для біженців з України.

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