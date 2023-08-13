У ПФУ роз’яснили, як не залишитися без пенсії у разі заміни банківської картки — Finance.ua

У ПФУ роз’яснили, як не залишитися без пенсії у разі заміни банківської картки Сьогодні 12:44 — Особисті фінанси

У ПФУ роз’яснили, як не залишитися без пенсії у разі заміни банківської картки

У Пенсійному фонді пояснили, як не залишитися без пенсії у разі заміни банківської картки.

Так, у разі заміни банківської картки після закінчення строку її дії або у разі її втрати, необхідно звернутися до відділення банку, в якому ви обслуговуєтеся.

Зазвичай після перевипуску картку прив’язують до поточного рахунку пенсіонера.

У такому разі повідомляти про заміну картки до Пенсійного фонду не потрібно.

У разі зміни рахунку або якщо ви змінили сам банк, інформацію про це обов’язково потрібно надати органу Пенсійного фонду для своєчасного отримання пенсії.

Це можна зробити двома способами:

Звернувшись особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. Через веб-портал електронних послуг Фонду, надіславши відповідну заяву та вказавши нові банківські реквізити.

Довідка Finance.ua:

за даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч протягом другого кварталу 2023 року. Це найбільше скорочення від початку великої війни. Середній розмір пенсії становить 5,3 тисячі грн. Проте 30% пенсіонерів отримують менше за 3 тисячі грн;

в Україні деякі категорії громадян можуть вийти на пенсію достроково. До того ж достроковий вихід на пенсію дозволено як жінкам, так і чоловікам. Отже, право на пенсію у 50 років мають жінки, які народили п’ятьох або більше дітей. Але є ще одна умова — потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу.



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