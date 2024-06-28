У перекладачі Google зʼявиться 110 нових мов — це найбільше оновлення сервісу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У перекладачі Google зʼявиться 110 нових мов — це найбільше оновлення сервісу

Технології&Авто
10
У перекладачі Google зʼявиться 110 нових мов — це найбільше оновлення сервісу
У перекладачі Google зʼявиться 110 нових мов — це найбільше оновлення сервісу
У перекладач Google додадуть ще 110 мов — це найбільше розширення перекладача за всю його історію. Раніше сервіс підтримував лише 133 мови.
Про це йдеться на сайті Google.
Для навчання фахівці Google використали мовну модель штучного інтелекту PaLM 2. Особливо ефективним ШІ був для вивчення мов, що повʼязані між собою — наприклад мов, що близькі до гінді, як-от авадхі та марваді.
Читайте також
Також у Google Translate тепер є кантонська — друга за поширеністю у Китаї. Вона давно стала однією з найбільш затребуваних мов для перекладача Google. На відміну від мандаринської мови, стандартизація кантонської не завершена, що ускладнює її вивчення.
Близько чверті доданих до перекладача мов походять з Африки. Також додали менську мову — це кельтська мова острова Мен в Ірландському морі. У грудні 1974 року померла остання людина, яка володіла менською. Але згодом завдяки особливим ентузіастам ця мова почала знову відроджуватися.
Читайте також
А ще до перекладача додадуть афарську, систему письма НКо, шахмукхі, ток-пісін та інші мови. Більшість доданих мов мають щонайменше мільйон носіїв, а деякі навіть сотні мільйонів.
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.