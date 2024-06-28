У перекладачі Google зʼявиться 110 нових мов — це найбільше оновлення сервісу 28.06.2024, 01:46 — Технології&Авто

У перекладачі Google зʼявиться 110 нових мов — це найбільше оновлення сервісу

У перекладач Google додадуть ще 110 мов — це найбільше розширення перекладача за всю його історію. Раніше сервіс підтримував лише 133 мови.

Про це йдеться на сайті Google.

Для навчання фахівці Google використали мовну модель штучного інтелекту PaLM 2. Особливо ефективним ШІ був для вивчення мов, що повʼязані між собою — наприклад мов, що близькі до гінді, як-от авадхі та марваді.

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Також у Google Translate тепер є кантонська — друга за поширеністю у Китаї. Вона давно стала однією з найбільш затребуваних мов для перекладача Google. На відміну від мандаринської мови, стандартизація кантонської не завершена, що ускладнює її вивчення.

Близько чверті доданих до перекладача мов походять з Африки. Також додали менську мову — це кельтська мова острова Мен в Ірландському морі. У грудні 1974 року померла остання людина, яка володіла менською. Але згодом завдяки особливим ентузіастам ця мова почала знову відроджуватися.

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А ще до перекладача додадуть афарську, систему письма НКо, шахмукхі, ток-пісін та інші мови. Більшість доданих мов мають щонайменше мільйон носіїв, а деякі навіть сотні мільйонів.

theБабель За матеріалами:

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