У «Нафтогазі» розповіли, що українцям робити з поданням показників в умовах війни — Finance.ua

У «Нафтогазі» розповіли, що українцям робити з поданням показників в умовах війни

Вчора 14:00 — Особисті фінанси

Компанія «Нафтогаз України» прокоментувала можливість запровадження нових річних тарифів на газ після закінчення чинного тарифу 30 квітня.

Як повідомляється на сторінці «Нафтогазу» у Facebook , «компанія працює над тим, щоб презентувати більше пропозицій на ринку, і інформація щодо нових тарифів поки що не відома».

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Водночас у компанії попросили споживачів газу по можливості передавати показники лічильників та оплачувати надані послуги.

«Ми просимо всіх клієнтів по можливості передати дані до 5 квітня, щоб у ваших квитанціях було нараховано правильні обсяги спожитого газу», — йдеться у повідомленні.

Передавати показання лічильника потрібно, як і раніше, облгазу.

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