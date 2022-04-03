У «Нафтогазі» розповіли, що українцям робити з поданням показників в умовах війни — Finance.ua

У «Нафтогазі» розповіли, що українцям робити з поданням показників в умовах війни
Компанія «Нафтогаз України» прокоментувала можливість запровадження нових річних тарифів на газ після закінчення чинного тарифу 30 квітня.
Як повідомляється на сторінці «Нафтогазу» у Facebook, «компанія працює над тим, щоб презентувати більше пропозицій на ринку, і інформація щодо нових тарифів поки що не відома».
Водночас у компанії попросили споживачів газу по можливості передавати показники лічильників та оплачувати надані послуги.
«Ми просимо всіх клієнтів по можливості передати дані до 5 квітня, щоб у ваших квитанціях було нараховано правильні обсяги спожитого газу», — йдеться у повідомленні.
Передавати показання лічильника потрібно, як і раніше, облгазу.
Довідка
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