На Львівщині відкрили нове газове родовище — Finance.ua

На Львівщині відкрили нове газове родовище

Вчора 21:37 — Енергетика

Нічні вибухи у Львівській області були пов’язані з відкриттям нового газового родовища. Україна має намір нарощувати видобуток.

Про це повідомляє у своєму Telegram -каналі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Пам’ятаєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав опівночі? Сьогодні можу сказати: це звуки, під які російський газ піде по курсу їх корабля. Офіційно: у Львівській області відкрили нове газове родовище. Далі будемо тільки нарощувати видобуток», — зазначив він.

У четвер під час вечірньої повітряної тривоги мешканці окремих районів Львівської області чули звуки, подібні до вибухів. Козицький згодом сказав, що загроз із повітря для області не було, а джерелом звуку була газодобувна вишка, що зненацька здійснила контрольований викид суміжних газів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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