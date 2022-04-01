На Львівщині відкрили нове газове родовище — Finance.ua
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На Львівщині відкрили нове газове родовище

Вчора 21:37Енергетика
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Нічні вибухи у Львівській області були пов’язані з відкриттям нового газового родовища. Україна має намір нарощувати видобуток.
Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
«Пам’ятаєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав опівночі? Сьогодні можу сказати: це звуки, під які російський газ піде по курсу їх корабля. Офіційно: у Львівській області відкрили нове газове родовище. Далі будемо тільки нарощувати видобуток», — зазначив він.
У четвер під час вечірньої повітряної тривоги мешканці окремих районів Львівської області чули звуки, подібні до вибухів. Козицький згодом сказав, що загроз із повітря для області не було, а джерелом звуку була газодобувна вишка, що зненацька здійснила контрольований викид суміжних газів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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