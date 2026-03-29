У МВС пояснили, як оформити вибракування авто

Як відбувається вибракування авто, Фото: freepik

Транспортні засоби, які більше не придатні до використання через пошкодження, зношення або інші обставини, можуть бути зняті з державної реєстрації або тимчасового державного обліку шляхом вибракування. Така послуга надається у будь-якому сервісному центрі МВС та є безоплатною.

У Головному сервісному центрі МВС пояснили , які документи необхідно подати для проведення вибракування.

Списані транспортні засоби (зокрема ті, що перебувають на тимчасовому державному обліку) юридичних осіб знімаються з обліку на підставі затверджених актів, а фізичних осіб — за заявами їх власників.

Для фізичних осіб

Якщо власником транспортного засобу є фізична особа, достатньо звернутися до сервісного центру МВС, обравши послугу реєстраційних дій з транспортним засобом.

Для отримання послуги необхідно підготувати та подати такі документи:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);

номерні знаки (за наявності).

Якщо номерні знаки або свідоцтво про реєстрацію були втрачені чи викрадені, подаються відповідні документи.

Для юридичних осіб

Якщо транспортний засіб перебуває у власності юридичної особи, до заяви необхідно додати затверджений акт.

Водночас варто звернути увагу: єдиного зразка такого акта не існує.

Документ формується відповідно до внутрішніх правил підприємства та вимог діловодства. Як правило, акт складається та затверджується бухгалтерією або відповідною комісією підприємства.

Такий документ може містити реквізити, зокрема:

повне найменування юридичної особи;

реквізити підприємства;

інформацію про транспортний засіб (марка, модель, VIN-код, номерний знак);

підстави для вибракування або списання;

дату та підписи відповідальних осіб.

Головне, щоб документ відповідав правилам ведення діловодства та підтверджував рішення підприємства про списання транспортного засобу.





Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.