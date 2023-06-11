У МВФ прогнозують збої на ринках праці через розвиток ШІ та закликають уряди до врегулювання технології — Finance.ua
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У МВФ прогнозують збої на ринках праці через розвиток ШІ та закликають уряди до врегулювання технології

Особисті фінанси
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У МВФ прогнозують збої на ринках праці через розвиток ШІ та закликають уряди до врегулювання технології
У МВФ прогнозують збої на ринках праці через розвиток ШІ та закликають уряди до врегулювання технології
У Міжнародному валютному фонді попереджають про ризик «суттєвих збоїв на ринках праці», повʼязаних із генеративним штучним інтелектом, і закликають політиків швидко розробити правила для управління новою технологією.
Про це сказала перша заступниця директора фонду Гіта Гопінат в інтервʼю Financial Times.
За словами високопосадовиці, прориви в галузі штучного інтелекту, особливо ті, що ґрунтуються на великих мовних моделях, таких як ChatGPT, можуть підвищити продуктивність та економічний ефект, але ризики «дуже великі».
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«Існує величезна невизначеність, але це не означає, що ми маємо час чекати й думати про політику, яку ми проводитимемо в майбутньому», — сказала Гопінат.
Вона додала: «Нам потрібні уряди, нам потрібні інститути, і нам потрібно, щоб політики швидко діяли на всіх фронтах із точки зору регулювання, а також підготовки до можливих істотних збоїв на ринках праці».
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Гопінат зазначила, що нова технологія може призвести до соціальних потрясінь, якщо працівники масово втратять роботу.
Вона стверджує, що автоматизація виробництва за останні десятиліття послужила застереженням після того, як економісти помилково передбачили, що велика кількість працівників, звільнених з ліній виробництва автомобілів, знайдуть кращі можливості в інших галузях.
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Щоб уникнути повторення історії, урядам необхідно зміцнювати «мережі соціального захисту» для постраждалих працівників, водночас проводячи податкову політику, яка не винагороджує компанії, які замінюють працівників на машини чи технології, вважає представниця МВФ.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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