У МВФ обговорять можливість конфіскації валютних резервів центробанку росії — Finance.ua

У МВФ обговорять можливість конфіскації валютних резервів центробанку росії У МВФ обговорять можливість конфіскації валютних резервів центробанку росії МВФ обговорюватиме всередині організації можливість конфіскації валютних резервів центробанку росії, проте про будь-яке рішення говорити ще зарано.
Про це у коментарі Financial Times заявила заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат.
«Ми обговорюємо будь-яку політику, яка може мати наслідки для міжнародної валютної системи», — зазначила Гопінат.
Такі обговорення готуються на тлі ситуації, коли Україні не вистачає фінансової підтримки західних партнерів.
За словами Гопінат, досі виплати були відносно невеликими і терміново потрібне нове фінансування для підтримки економіки та запобігання «серйозній макроекономічній дестабілізації».
«Важливий момент — швидко доставити гроші в Україну і якнайбільше у формі грантового фінансування», — зазначила Гопінат.
За її словами, світова спільнота надзвичайно зацікавлена у тому, щоб побачити, як зробити це фінансування доступним. Проте, з погляду фактичних виплат, цифри невеликі.
Своєю чергою глава Мінфіну США Джанет Йєллен зазначила, що хоча український уряд продовжує функціонувати, йому потрібні бюджетні кошти для оплати праці солдатів, службовців та пенсіонерів, а також для задоволення основних потреб своїх громадян.
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