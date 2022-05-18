У МВФ обговорять можливість конфіскації валютних резервів центробанку росії — Finance.ua
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У МВФ обговорять можливість конфіскації валютних резервів центробанку росії

Вчора 15:32Казна та Політика
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У МВФ обговорять можливість конфіскації валютних резервів центробанку росіїУ МВФ обговорять можливість конфіскації валютних резервів центробанку росії
МВФ обговорюватиме всередині організації можливість конфіскації валютних резервів центробанку росії, проте про будь-яке рішення говорити ще зарано.
Про це у коментарі Financial Times заявила заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат.
«Ми обговорюємо будь-яку політику, яка може мати наслідки для міжнародної валютної системи», — зазначила Гопінат.
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Такі обговорення готуються на тлі ситуації, коли Україні не вистачає фінансової підтримки західних партнерів.
За словами Гопінат, досі виплати були відносно невеликими і терміново потрібне нове фінансування для підтримки економіки та запобігання «серйозній макроекономічній дестабілізації».
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«Важливий момент — швидко доставити гроші в Україну і якнайбільше у формі грантового фінансування», — зазначила Гопінат.
За її словами, світова спільнота надзвичайно зацікавлена у тому, щоб побачити, як зробити це фінансування доступним. Проте, з погляду фактичних виплат, цифри невеликі.
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Своєю чергою глава Мінфіну США Джанет Йєллен зазначила, що хоча український уряд продовжує функціонувати, йому потрібні бюджетні кошти для оплати праці солдатів, службовців та пенсіонерів, а також для задоволення основних потреб своїх громадян.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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