Міністр фінансів Німеччини заявив, що готовий до конфіскації активів Центробанку росії — Finance.ua
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Міністр фінансів Німеччини заявив, що готовий до конфіскації активів Центробанку росії

Вчора 15:47Казна та Політика
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Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що відкритий для ідеї конфіскації російських державних активів для фінансування відновлення України.
Про це він сказав в інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt та трьом іншим європейським виданням.
«Я політично відкритий для ідеї конфіскації іноземних активів Центрального банку росії. Ми вже ведемо це обговорення у „Великій сімці“ та ЄС, і пропозиції лежать на столі», — сказав Лінднер.
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Щодо приватних російських активів, за словами міністра, необхідно подивитися, що можна зробити з погляду закону.
«Ми маємо поважати верховенство закону, навіть маючи справу з російськими олігархами», — додав він.
За матеріалами: Економічна Правда
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