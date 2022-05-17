Міністр фінансів Німеччини заявив, що готовий до конфіскації активів Центробанку росії — Finance.ua

Міністр фінансів Німеччини заявив, що готовий до конфіскації активів Центробанку росії

Вчора 15:47 — Казна та Політика

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що відкритий для ідеї конфіскації російських державних активів для фінансування відновлення України.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt та трьом іншим європейським виданням.

«Я політично відкритий для ідеї конфіскації іноземних активів Центрального банку росії. Ми вже ведемо це обговорення у „Великій сімці“ та ЄС, і пропозиції лежать на столі», — сказав Лінднер.

Щодо приватних російських активів, за словами міністра, необхідно подивитися, що можна зробити з погляду закону.

«Ми маємо поважати верховенство закону, навіть маючи справу з російськими олігархами», — додав він.

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