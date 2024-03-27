У містах України заживили критичну інфраструктуру — Finance.ua

У містах України заживили критичну інфраструктуру Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

У містах України заживили критичну інфраструктуру, Фото: Getty Images

У всіх постраждалих від масованих російських ракетних атак містах України повністю заживлена критична інфраструктура, частково відновлено роботу електротранспорту.

Про це повідомило Укренерго у середу, 27 березня.

«Також відновлена можливість подачі електроенергії мережами обленерго для всіх споживачів, що були знеструмлені внаслідок ракетних та дронових атак росіян на енергооб'єкти», — йдеться у повідомленні.

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При цьому вказано, що на підстанціях Укренерго пошкоджено важке високотехнологічне обладнання, заміна якого потребує часу. Тому високовольтні мережі не можуть передавати великі обсяги електроенергії, необхідні для покриття всіх потреб споживачів.

Через це в найбільш постраждалих регіонах споживачі отримують електроенергію чергами — діють графіки погодинних відключень. Наразі обмеження споживання застосовані на Харківщині та Одещині.

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В Хмельницькій області та Кривому Розі зараз обмежень немає. Але при зростанні споживання можуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

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