У Мінсоцполітики пояснили, хто з українців може вважатися вимушеним переселенцем — Finance.ua
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У Мінсоцполітики пояснили, хто з українців може вважатися вимушеним переселенцем

Вчора 09:01Особисті фінанси
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У Мінсоцполітики пояснили, хто з українців може вважатися вимушеним переселенцемУ Мінсоцполітики пояснили, хто з українців може вважатися вимушеним переселенцем
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна пояснила, хто з українців може вважатися переселенцем в умовах війни, яку розв’язала росія.
Про це вона розповіла під час телемарафону.
За її словами, вимушеним переселенцем може бути як той, хто переїхав до іншого регіону через війну, так і хто переселився у межах області.
«Дуже важливе уточнення. Це не обов’язково, щоб людина переселилася з одного регіону, де ведуть бойові дії, в інший регіон. Це може бути переміщення в межах одної області», — заявила Лазебна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: ТСН
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