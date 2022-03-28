У Мінсоцполітики пояснили, хто з українців може вважатися вимушеним переселенцем — Finance.ua

У Мінсоцполітики пояснили, хто з українців може вважатися вимушеним переселенцем

Вчора 09:01 — Особисті фінанси

У Мінсоцполітики пояснили, хто з українців може вважатися вимушеним переселенцем

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна пояснила, хто з українців може вважатися переселенцем в умовах війни, яку розв’язала росія.

Про це вона розповіла під час телемарафону.

За її словами, вимушеним переселенцем може бути як той, хто переїхав до іншого регіону через війну, так і хто переселився у межах області.

«Дуже важливе уточнення. Це не обов’язково, щоб людина переселилася з одного регіону, де ведуть бойові дії, в інший регіон. Це може бути переміщення в межах одної області», — заявила Лазебна.

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