Термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки" закінчується — Finance.ua

Термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки" закінчується
Кабінет Міністрів України обмежив термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках «єПідтримки» до 31 березня.
Про це йдеться в урядовій постанові від 24 березня 2022 року № 353.
«Встановити, що останнім днем подачі запитів (заявок) для отримання допомоги в рамках програми „єПідтримка“ є 31 березня 2022 року», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України передав Міністерству цифрової трансформації України інформацію про 6 569 024 особи, які можуть подати заяву на отримання допомоги у розмірі 6500 гривень в рамках програми єПідтримка.
8 березня ми запустили послугу з виплати 6500 гривень. За цей час:
4 млн українців подали заявки на єПідтримку в Дії;
2,7 млн українців вже отримали кошти;
17,9 млрд гривень виплачено всього.
Довідка Finance.ua
На допомогу від держави можуть претендувати:
Діючі ФОПи 1-4 групи, які сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік.
Усі наймані працівники, за яких сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік — крім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного страхування та Державної служби.
Отримати допомогу можуть українці з таких регіонів:
Волинська область;
Дніпропетровська область;
Донецька область;
Житомирська область;
Запорізька область;
Київська область;
Київ;
Луганська область;
Миколаївська область;
Одеська область;
Сумська область;
Харківська область;
Херсонська область;
Чернігівська область.
Як оформити заяву на допомогу:
зайти в програму Дія — розділ Послуги — єПідтримка;
оформити заявку на отримання допомоги;
вибрати картку, на яку потрібно перерахувати гроші;
дочекатися повідомлення банку про нарахування грошей.