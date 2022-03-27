Термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки" закінчується — Finance.ua

Термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки" закінчується

Вчора 16:04 — Особисті фінанси

Термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки" закінчується

Кабінет Міністрів України обмежив термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках «єПідтримки» до 31 березня.

Про це йдеться в урядовій постанові від 24 березня 2022 року № 353.

«Встановити, що останнім днем подачі запитів (заявок) для отримання допомоги в рамках програми „єПідтримка“ є 31 березня 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України передав Міністерству цифрової трансформації України інформацію про 6 569 024 особи, які можуть подати заяву на отримання допомоги у розмірі 6500 гривень в рамках програми єПідтримка.

8 березня ми запустили послугу з виплати 6500 гривень. За цей час:

4 млн українців подали заявки на єПідтримку в Дії;

2,7 млн українців вже отримали кошти;

17,9 млрд гривень виплачено всього.

Довідка Finance.ua

На допомогу від держави можуть претендувати:

Діючі ФОПи 1-4 групи, які сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік. Усі наймані працівники, за яких сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік — крім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного страхування та Державної служби.

Отримати допомогу можуть українці з таких регіонів:

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

Київ;

Луганська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернігівська область.

Як оформити заяву на допомогу:

зайти в програму Дія — розділ Послуги — єПідтримка;

оформити заявку на отримання допомоги;

вибрати картку, на яку потрібно перерахувати гроші;

дочекатися повідомлення банку про нарахування грошей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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