Термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки" закінчується — Finance.ua
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Термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки" закінчується

Вчора 16:04Особисті фінанси
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Термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки" закінчуєтьсяТермін подачі заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки" закінчується
Кабінет Міністрів України обмежив термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках «єПідтримки» до 31 березня.
Про це йдеться в урядовій постанові від 24 березня 2022 року № 353.
«Встановити, що останнім днем подачі запитів (заявок) для отримання допомоги в рамках програми „єПідтримка“ є 31 березня 2022 року», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України передав Міністерству цифрової трансформації України інформацію про 6 569 024 особи, які можуть подати заяву на отримання допомоги у розмірі 6500 гривень в рамках програми єПідтримка.
8 березня ми запустили послугу з виплати 6500 гривень. За цей час:
  • 4 млн українців подали заявки на єПідтримку в Дії;
  • 2,7 млн українців вже отримали кошти;
  • 17,9 млрд гривень виплачено всього.

Довідка Finance.ua

На допомогу від держави можуть претендувати:
  1. Діючі ФОПи 1-4 групи, які сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік.
  2. Усі наймані працівники, за яких сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік — крім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного страхування та Державної служби.
Отримати допомогу можуть українці з таких регіонів:
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Київська область;
  • Київ;
  • Луганська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Чернігівська область.
Як оформити заяву на допомогу:
  • зайти в програму Дія — розділ Послуги — єПідтримка;
  • оформити заявку на отримання допомоги;
  • вибрати картку, на яку потрібно перерахувати гроші;
  • дочекатися повідомлення банку про нарахування грошей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: ТСН
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